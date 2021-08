ENTRE PICOS / El Alpinista

en EL NORTE

2 min

Encerrona panista en Santiago



· Con la idea de no entrar con divisiones y llegar a acuerdos como bancada, los 15 Diputados locales electos panistas sostuvieron ayer una encerrona en el Hotel Gamma Rincón de Santiago, en ese municipio.



En la reunión, que duró unas ocho horas, hubo dinámicas de integración, capacitación y comida, por lo que a los curulecos no les faltó nada para ver si así llegan en sintonía.



La encerrona fue convocada por el dirigente estatal albiazul y Diputado local electo, Mauro Guerra, quien, dicen algunos, sigue haciendo su luchita por quedarse con la coordinación del rebaño panista.



A ver si llegan entonados en favor de la ciudadanía o sólo buscaban pasarla bien.



Las prioridades albiazules.







Basifican en TVNL con sueldazos



· Movimientos extraños se están dando en TV Nuevo León, que encabeza Susana Valdés Levy, con eso de que la Administración estatal independiente está llegando a su fin y aseguran que están buscando basificar a empleados para dejarlos amarrados.



Entre los beneficiados están el coordinador de Relaciones Institucionales, Francisco Cristerna, y el conductor de noticias, Julio César Cano, ambos con los sueldos más altos en la televisora estatal, lo que generó hartas críticas entre los trabajadores.



La molestia es que a la mayoría de los que buscan basificar tienen sueldos que rondan los 15 mil pesos, excepto los dos ya mencionados, cuyos salarios son superiores a los 50 mil pesos mensuales.



Hay niveles en la televisora.







Se promueve funcionario



· Con eso de que el Gobernador electo Samuel García anunció que no seguirá en el cargo para la siguiente Administración el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, ya andan varios moviéndose para ver si les alcanza para llegar a ese hueso.



Uno de ellos es Alejandro Moreno Treviño, actual director de la Clínica Médica de Guadalupe y ex delegado regional del Seguro Popular, quien asegura tener tablas para ocupar ese cargo en medio de la pandemia.



El susodicho está siendo impulsado por el sector médico universitario y lo recomendaron con los emecistas.



Haciendo su luchita.







