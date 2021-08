¡Ganamos!

LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO / Catón

en EL NORTE

¡Qué elocuente estuvo don Marcelino Castañeda al hacer la defensa de la religión en contra de los liberales! Era el año de 1856, y estaba ya declarada en forma abierta la pugna que soterrada había existido desde muchos años antes entre la Iglesia y el Estado en México, pugna que según mi leal saber y entender no acaba todavía.



Los liberales llamados "puros" luchaban por introducir en la nueva Constitución del país la libertad de cultos, la tolerancia religiosa. Los conservadores, por su parte, afirmaban que establecer tal libertad equivalía ni más ni menos que a atacar a la Iglesia Católica, y por lo tanto a Dios mismo. Sostenían los conservadores que México era un país ciento por ciento católico, y que la instauración de la libertad de cultos rompería esa unidad que constituía base fundamental de la nacionalidad mexicana.Respondían los liberales con sólidos argumentos: las naciones más adelantadas del globo practicaban la libertad de religión como parte de la libertad natural de los hombres. A nadie podía prohibir el legislador que adorara a Dios en la forma en que su conciencia le dictara. Establecer una religión de Estado era conculcar la libertad de los ciudadanos. Invocaban además los liberales otros argumentos menos abstractos, de orden práctico. Decían, por ejemplo, que era necesaria la inmigración de extranjeros a México para colonizar las grandes extensiones deshabitadas del país. Esa inmigración era estorbada por el hecho de que a los extranjeros se les prohibía aquí la práctica de su religión, prohibición que nos mantenía aislados de lo que ya entonces se llamaba "el concierto de las naciones civilizadas".Don Marcelino Castañeda refutó con gallardía todos esos argumentos. Dijo que podía haber libertad legal para practicar diferentes religiones, pero que no podía existir libertad moral, pues religión verdadera sólo existía una, que era el catolicismo. A nadie se podía dar libertad para ir tras la mentira. Por lo que hacía al problema de la inmigración sostuvo razonadamente que desde 1821 se había intentado sin éxito atraer extranjeros a México. "La intolerancia religiosa no es la causa de ese fracaso -dijo en su argumentación-, pues tampoco han venido extranjeros católicos a poblar nuestras tierras".Terminó su alocución con palabras vibrantes don Marcelino Castañeda:"... ¿No se nos repite a cada paso, señores, que el pueblo es libre, que el pueblo es soberano? ¡Pues respetadlo y dejadlo vivir en su unidad religiosa! Los mexicanos poseemos ese inestimable bien. Si todos caminamos acordes bajo la unidad religiosa, si vivimos unidos con un vínculo tan robusto y respetable, ¿será prudente, será debido que ahora introduzcamos un nuevo elemento de división en el único punto en que estamos unidos? Señores diputados: no olvidéis que sois representantes de un pueblo soberano que quiere vivir bajo la unidad católica. ¡Respetad su voluntad, supuesto que ese pueblo es libre y dueño absoluto de sus destinos!".Una ovación saludó a don Marcelino cuando bajó de la tribuna. Desde las galerías cayó una catarata de vítores y de sonoros gritos: "-¡Viva la religión!". Los partidarios del liberalismo, aunque no abuchearon a don Marcelino, pues al hacerlo abuchearían también a la religión que él había defendido, se pusieron a gritar a todo pulmón una y otra vez: "-¡Viva la libertad!".