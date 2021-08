Fricasé / El Abogado del Pueblo

Nos parece estrujante el drama humano que ha causado en Nuevo León y en todo México la falta de medicinas oncológicas para los pacientes de cáncer, para todos, no solo para los niños.



Simplemente, la gente que mediante el SP recibía tratamientos oncológicos dejó de recibirlos sin que NADIE se haga cargo ni de su cuidado ni de suministrar los medicamentos requeridos para combatir su enfermedad.



Ello, según expertos, debido a la cancelación por capricho gubernamental -sin tener instrumentada una sustitución igual o mejor- del Seguro Popular.



El Gobierno de AMLO desapareció este imperfecto, pero funcional esquema del Seguro Popular para sustituirlo con una chimistreta a la que nombraron "Insabi" (Instituto de Salud para el Bienestar), creada al vapor y que ni se ha organizado, ni funciona adecuadamente, ni presta en el campo los servicios que dice que presta en el discurso.



Nos parece incomprensible esta inhumanidad, esta insensibilidad al sufrimiento humano por parte de nuestros gobernantes, pues saben perfectamente que la falta de medicamentos y cuidados para los pacientes de cáncer que se atienden en el sistema público es un problema real, lacerante, que han prometido solucionar en numerosas ocasiones, sin que esto haya sucedido en la realidad.



En casi tres años de que ellos -con sus decisiones- CREARON este grave problema no han atinado en solucionarlo y mientras tanto, la gente se muere por falta de tratamiento; en lugar de medicinas les lanzan promesas y palabras huecas.



Se aprecia una enorme desconexión entre lo que el Presidente cree que sucede en la calle y lo que realmente está pasando.



Seguramente sus allegados le entregan cuentas alegres, si no falsas, para hacerle creer que lo que él prometió se está cumpliendo.



Lo cual dista mucho de ser cierto y, por el contrario, debido a la FALTA DE CAPACIDAD de ejecución de su equipo de subalternos, el Insabi y la carabina de Ambrosio resultan ser una y la misma cosa.



Lo dramático, lo triste, lo lamentable, es que este fracaso administrativo no se trata solo de una anécdota más de la ineptitud gubernamental, sino que es una pifia criminal, pues es la CAUSA DIRECTA de innumerables muertes prematuras de mexicanos y mexicanas cuya VIDA se ve segada a consecuencia de quedar desarmados por el Gobierno en su lucha contra uno de los más temibles enemigos de la humanidad, el CÁNCER.



Esta situación en cualquier país avanzado sería no solo intolerable, sino causa de escándalo y ejemplares ESCARMIENTOS.



Menos aquí en México, pues en lugar de atender con inteligencia y tino los problemas serios y graves de HOY, prefieren nuestros gobernantes perder el TIEMPO y el DINERO público atendiendo agravios de hace ¡QUINIENTOS años!



Las personas que a causa de los desatinos de los responsables de la salud pública deben rascarse con sus propias uñas para poder continuar con sus tratamientos oncológicos, ya que no reciben ayuda de NADIE (por favor, amigos lectores, no dejen de leer el reportaje sobre este tema en el que se entrevista a víctimas de este problema, sobre todo mujeres, publicado ayer domingo en este su periódico).



Con la cancelación del Seguro Popular se canceló su vital apoyo y ni el Insabi, ni el IMSS, ni nadie les ayuda a continuar con su vital tratamiento, única opción que tienen para luchar contra el cáncer y poder prolongar su vida.



Sin exagerar, nos parece incomprensible la inhumanidad, la insensibilidad, de los funcionarios encargados de la Salud Pública que han dejado correr este problemón sin atenderlo, sin solucionarlo.



Es como si para ellos la vida humana no valiera nada, como si salvar vidas -que es para lo que están- no fuera prioridad, como si permitir morir a cientos o miles de seres humanos, sus conciudadanos, a causa de su ineficiencia e ineptitud les diera igual.



Como si reivindicar a los aztecas fuese para ellos más importante y urgente que SALVAR VIDAS hoy, mañana, en el presente y con miras al futuro.



Y no engrosados y embobados con un lejano pasado que ya no se puede ni cambiar ni alterar, y en el que hurgar no es ni tema ni responsabilidad del Gobierno, sino de los historiadores.



La ocupación del Gobierno es -y debe ser- sin duda alguna atender los PROBLEMAS y necesidades de los CIUDADANOS que gobierna y de cuyo bienestar es ineludible e irremediablemente RESPONSABLE.



En suma: en lugar de dedicarse a elaborar costosas MAQUETAS de Tenochtitlan, mejor dedíquense con ahínco e inteligencia a PROCURAR los MEDICAMENTOS que les URGEN a los ciudadanos enfermos, a los desprotegidos, a los débiles, a quienes en el discurso afirman proteger y para quienes dicen gobernar, pero que en los hechos ABANDONAN a su triste suerte insensibles por completo al SUFRIMIENTO que causan con sus desatinos.





