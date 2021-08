Fricasé / El Abogado del Pueblo

Nubarrones

en EL NORTE

En su reunión de ayer, el Banco de México decidió con un voto de 3 a 2 elevar la tasa referencial de interés un cuarto de punto llevándola a 4.5 por ciento anual.



Ello como respuesta a las presiones inflacionarias que percibe.



Como ya se los hemos comentado con anterioridad, el Banco de México tiene como primordial mandato mantener el poder de compra de nuestra moneda, ello mediante el control de la inflación.



Quienes entienden de esto consideran que el alza acordada por la Junta de Gobierno de nuestro Banco Central debe considerarse una respuesta congruente al cumplimiento de su mandato.



Desgraciadamente, aunque sin duda que BdM hizo lo correcto, en este caso lo correcto viene acompañado de algunos daños colaterales, y uno de ellos -quizás el más importante- es que toda alza en las tasas de interés contribuye a FRENAR la actividad económica, pues encarece el costo del dinero, del capital, lo cual frena las inversiones y, en general, el gasto.



Se presentan, pues, NEGROS NUBARRONES en el horizonte, varios y no menores.



En este caso que citamos, los Gobernadores del BdM consideraron que esta consecuencia (inflación) representa un mal menor al de dejar sueltas las fuerzas inflacionarias vía un sobrecalentamiento de nuestra economía.



La cual, como bien saben, mis doctos lectores, no pasa por su mejor momento dada una concatenación de errores por la 4T cometidos en el manejo de la misma.



Aparenta, por las cosas que dicen, o afirman, que trae en su seno este "movimiento" una serie de confusiones relacionadas con la economía que explican el porqué no marchan las cosas.



Ayer tuvimos una manifestación de estas confusiones.



El "líder moral" de la 4T en su soporífera mañanera dijo (parafraseamos) que está a favor de la competencia en la distribución del gas LP, pero que para defender a la gente es que metió el control de precios.



Contra el cual amenazan YA los distribuidores con manifestarse, o parar, o las dos cosas.



No se requiere doctorado ni lectura emancipadora para saber que no pueden coexistir, ni siquiera en la misma frase, las palabras "competencia" y "control de precios".



Emplearlas de manera equivalente es una herejía económica de grandes proporciones.



En la competencia NO HAY control de precios, y en el control de precios NO HAY competencia.



El problema actual obedece a que, precisamente, nuestros "illuminati" de la Cuarta Trastornación metieron el control de precios al mismo tiempo que decidieron convertir al Gobierno de regulador a COMPETIDOR creando una empresa (Gas Bienestar) para vender y distribuir gas LP, compitiendo ventajosamente contra las empresas privadas que realizan esa labor, tan importante en la capital del País, pues ahí no cuentan con gas natural entubado.



Convertir al Gobierno en un PROTAGONISTA económico, como lo han pretendido hacer en el tema energético, desplazando al sector privado e impidiéndole -¡oh casualidad!- competir es lo que ha enredado la pita con la caída de la inversión, con las protestas de Estados Unidos en el sentido de que México viola los términos del T-MEC y lo que ha causado una enorme incertidumbre sobre las intenciones o alcances del Gobierno en materia económica.



Algunos ven en nuestro Gobierno una intención de venezuelizar a México... ¡la Guadalupana lo impida!



La inflación, volviendo a este apasionante tema, frecuentemente suele generarse cuando se presenta un desbalance entre la oferta y la demanda.



Las DISTORSIONES por la 4T creadas en nuestra economía han afectado -y afectarán a futuro- el equilibrio entre la oferta y la demanda.



Ejemplo: la 4T ha abandonado por completo al CAMPO mexicano, ha dejado a su suerte a los productores de alimentos; resultado: escasean ciertos alimentos y su precio sube, y si no eso, entonces importamos inflación al tener que adquirirlos en el extranjero.



La economía de México dejó de ser desde hace medio siglo una economía de hacienda colonial: es ya una economía compleja de mercado, abierta, competitiva, y cualquier meneada de engrudo en este complejo caldo acarreará consecuencias, siempre imprevisibles y en ocasiones graves.



Consejo: ¡mejor ya no le muevan!



Y esta sugerencia se aplica igualmente al tema fiscal y al intento que harán de gravar "la riqueza patrimonial".



Con esto espantarán a los búfalos (el capital) y una vez en estampida ya no habrá poder, ni en la tierra ni en el cielo, que los pare.



¡Aguas!







