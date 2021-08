Maquinaria de dinero

Roberto Gómez Junco

Tremendos estragos ha causado la pandemia en el futbol, ya no digamos en otros ámbitos.



Esta alarmante etapa que no termina ha dejado su dolorosa marca en millones de personas y de familias, y en esa fatídica trayectoria de paso ha golpeado en serio y sigue golpeando al negocio del futbol, en México y en todo el mundo.



Estadios vacíos durante buen rato, y ahora a medias en los mejores de los casos. Jugadores y equipos mermados y cuyo rendimiento ha bajado sin el aliciente del público (la importancia de los aficionados en las tribunas, demostrada como nunca al empalmarse hace mes y medio la Copa América con la Eurocopa). Y por lo tanto, desangeladas transmisiones de partidos que inevitablemente impactan en los ratings y van alejando a los vigentes y a los potenciales patrocinadores.



Todo un círculo vicioso por obra y gracia del malhadado coronavirus.



En lo que más allá del futbol se logra o no aminorar la gravedad del problema y llega o no a resolverse por completo en el mediano o largo plazo (porque en el corto parece imposible), quienes manejan el futbolero negocio se ven obligados a reducir los egresos y reactivar los ingresos.



Bajarle a los costos y subirle a las ganancias.



Para conseguir lo primero, adelgazar las nóminas y olvidarse de las estratosféricas cantidades manejadas antes de la pandemia. Reducción de salarios y menos transacciones y compra-ventas; y esas menos, más baratas.



Y para lograr lo segundo, todos los partidos que puedan sacarse de la manga.



En la Liga MX, 12 "calificados" en lugar de ocho, para así engordar la Fase Final en aras del beneficio económico al mismo tiempo que se promueven la mediocridad y el conformismo en lo deportivo.



Y a las competencias ya existentes desde hace mucho, añadirles las que se puedan y se les ocurran.



Así se han empalmado, por ejemplo, los partidos Semifinales de un torneo en serio con los de Cuartos de Final de otro en broma. De la Liga de Campeones y subcampeones de la Concacaf, a la recientemente inventada Leagues Cup (cuatro de allá y cuatro de acá), que mientras se pueda sólo se juega en canchas estadounidenses, porque es en ellas donde está la lana y porque realizar partidos de ida y vuelta seguramente ya se les hacía como saturar el asunto... aunque no tarden en hacerlo.



Y como negocio extra, otro evento que en términos estrictamente futbolísticos no sirve para nada: el Juego de Estrellas 2021, partido que se jugará el miércoles 25 de agosto entre las respectivas selecciones de la Liga MX y la MLS, con el aperitivo de una especie de "show futbolístico-artístico-circense-musical" el día anterior.



Para revitalizar el aletargado negocio, inventar lo que se pueda para venderlo como sea.



Una futbolera maquinaria de dinero que a los dirigentes les urgía reactivar... y así han empezado a hacerlo.







Futbolista de Primera División desde 1975 hasta 1988 (Atlético Español, Tigres, Monterrey, Guadalajara y Toluca). Seleccionado nacional en 1980. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Columnista del Grupo Reforma desde 1989 y comentarista en televisión desde 1992.