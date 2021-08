Memoriando

Lucrecia Lozano

en EL NORTE

El origen de las naciones y la identidad de los pueblos suelen ser temas de reflexión académica, asuntos de discusión en la opinión pública, fuente de movilizaciones sociales y bandera política de los Gobiernos para incentivar o reafirmar su legitimidad.



Cuando en 1992 se alistaban los preparativos para recordar-conmemorar-repudiar-denostar los 500 años del "descubrimiento" de América por parte de Cristóbal Colón, la polémica sobre ese acontecimiento arreció en América Latina, España y Portugal.



De un lado, destacó la postura que calificó ese evento y el proceso civilizatorio que detonó como una conquista cruel, que provocó el genocidio de los pueblos originarios del continente debido a la violencia y la guerra, las enfermedades que trajeron los europeos y la cruzada de explotación y discriminación que españoles y portugueses, y posteriormente los ingleses, emprendieron contra esos pueblos.



De otro, estaban quienes abogaban por la visión del encuentro de dos mundos que, pese al cataclismo civilizatorio de provocó, había dado lugar a la conformación de una nueva realidad histórica: la del Nuevo Mundo, con su mestizaje étnico y cultural único, al que se sumaría el de los millones de africanos arrancados por la fuerza de su continente y trasladados a América como esclavos.



Este dilema histórico, ético e intelectual no se ha resuelto, y las posiciones en torno a él continúan oscilando entre las bondades y aportes del proceso, y su descalificación y censura.



Toda conquista o dominación política, militar y territorial abre el grifo de la violencia, la represión y las arbitrariedades hacia los grupos conquistados y sometidos. En el mejor de los casos se emprende su asimilación a los valores y formas de vida de la fuerza conquistadora, en el peor escenario se desata su aniquilación violenta o su desarticulación progresiva.



Allí está como ejemplo contemporáneo la política del Gobierno de China contra la población de la etnia uigur, una minoría musulmana de la provincia de Xinjiang. Bajo el argumento del riesgo separatista islamista y el terrorismo potencial, casi un millón de uigures han sido recluidos en campos de trabajo para su reeducación, reclusión y hasta esterilización forzada.



Regresando al tema del sesquicentenario del "descubrimiento de América" en 1992, ese año reflejaba un mundo distinto al actual. Aunque perduran el debate académico y las visiones divergentes sobre el suceso, las protestas sociales que suscitó no tenían la radicalidad ni la generalización de nuestros días.



Hoy no resulta extraño ver imágenes de personas derrumbando estatuas levantadas en memoria del Almirante Colón, así como de conquistadores y esclavistas, o descubrir que éstas han sido mutiladas, decapitadas o pintadas de color rojo.



Desde Estados Unidos hasta Argentina el mensaje político de esos actos es el mismo: el rechazo al racismo y el repudio al esclavismo y al genocidio indígena.



Se trata de "desmantelar la historia construida", afirma Doreen Day, activista indígena estadounidense en cuyo país, el 12 de octubre, conocido tradicionalmente como "Día de Colón", ha sido rebautizado como el Día de los Pueblos Indígenas.



El debate sobre la Conquista española y sus consecuencias en México lo reactivó Andrés López Obrador al asumir la Presidencia en 2018, cuando informó que había presentado, sin realizar una consulta pública previa, una carta a la Monarquía española solicitando su disculpa pública por esos hechos históricos.



Sin una respuesta oficial por parte de España y con la misiva presidencial filtrada a la prensa, el reclamo quedó en el aire.



Su contenido, y la cuestión sobre nuestros orígenes e identidad que alienta el nacionalismo que AMLO ha impulsado en su Administración, han sido revividos en los actos conmemorativos de los 700 años de la fundación de la ciudad de México Tenochtitlan y los 500 años de su caída, hecho al que el Gobierno de la 4T dio un giro político al nombrarlo "500 años de resistencia indígena".



La instrumentalización de la historia sin duda opera como una maniobra oportuna para generar legitimidad.





Académica e investigadora. Historiadora del Arte y Socióloga. Dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue directora-fundadora del Departamento de Relaciones Internacionales y de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del ITESM, Campus Monterrey. Es coordinadora académica del Diplomado para Periodistas Latinoamericanos (ITESM-FEMSA).