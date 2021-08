México, tan generoso y cruel

Carlos Bravo Regidor

México acaba de ofrecer protección humanitaria temporal a un grupo de científicas y a periodistas provenientes de Afganistán. Según reportó ayer The New York Times, tras invocar la necesidad de "ser coherentes" con "nuestra tradición", el secretario Marcelo Ebrard justificó el esfuerzo extraordinario de la Cancillería diciendo que "no teníamos tiempo para disponer de los canales normales oficiales". Al ser cuestionado por el contraste entre la determinación de ayudar a un contingente de la diáspora afgana y la política migratoria mexicana respecto a Centroamérica, Ebrard sostuvo que no había discrepancia pues hay una "diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo". Finalmente, minimizando la posibilidad de críticas en ese sentido, Ebrard aseguró que "el pueblo de México tiene mucha simpatía ahora hacia los refugiados de Afganistán". Qué difícil ponderar una decisión tan encomiable en medio de tantas contradicciones y verdades incómodas.



Acoger a esas personas es una acción que enaltece al país y evoca algunos de los episodios más honrosos y venerables de su historia. Sin embargo, el mito de que México siempre ha recibido con los brazos abiertos a poblaciones amenazadas o vulnerables ya es francamente insostenible. "Nuestra tradición" no ha sido esa. Ha sido, en todo caso, la de una paradójica relación con la extranjería y la inmigración, en la que lo mismo han cabido la hospitalidad con los exilios español, judío o sudamericano que el antisemitismo, el odio contra gachupines y gringos, o el racismo contra chinos, afrodescendientes y centroamericanos. Por demasiado tiempo los mexicanos nos hemos contado el cuento -tal vez amparados en la condición de ser un país predominantemente expulsor de migrantes hacia el norte- de que estábamos de algún modo vacunados contra el virus de la xenofobia. Pero no, no lo estamos ni lo hemos estado nunca. Historia y testimonios sobran: hemos sabido ser hospitalarios y generosos, pero también prejuiciosos y crueles. Depende cuándo y con quiénes.



Y no hace falta ir muy lejos en el tiempo para corroborarlo. Durante los últimos años hemos visto convivir, simultáneamente, ambas tendencias. Parece que nos vamos a lucir unos días por la coyuntura de la crisis en Afganistán. Muy bien. No regateo la diferencia de vida o muerte que pueden representar para esa diáspora afgana los buenos oficios de la diplomacia mexicana. Pero no puedo dejar de preguntar, ¿qué hemos hecho durante la última década de éxodo centroamericano? ¿Qué hicimos durante los cuatro años de la Presidencia trumpista? ¿Y qué estamos haciendo ahora, esta misma semana, ante el fallo de la Suprema Corte estadounidense que obliga al gobierno de Biden a reinstaurar la política de "Remain in Mexico" para quienes busquen asilo en Estados Unidos? La nobleza con la que el gobierno mexicano está respondiendo frente al caso de decenas o quizá cientos de afganos no borra la ignominia del trato que ha dispensado contra decenas o quizá cientos de miles de centroamericanos.



Cuando el canciller Ebrard asegura que "el pueblo de México tiene mucha simpatía ahora hacia los refugiados de Afganistán", ¿acaso no está insinuando algo sobre la falta de simpatía del pueblo de México hacia los inmigrantes de Centroamérica? No hay por qué llamarse a sorpresa, los sondeos de opinión pública lo vienen registrando desde hace tiempo. Y son una fuente que sirve como insumo para la toma de decisiones en materia de política migratoria. Quizá nos hemos acostumbrado al pretexto autocomplaciente de que el gobierno mexicano maltrata a los centroamericanos que pasan por México por culpa de Estados Unidos, porque nos han obligado a hacerles el trabajo sucio. Pero eso también es insostenible. Esa política no es solo resultado de las presiones estadounidenses: también es un espejo de los sentimientos y las actitudes de la propia sociedad mexicana.





