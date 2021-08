MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

¿Quién es esta mujer cuyo retrato cuelga en uno de los salones de la casa del Potrero?



No lo sé. Nadie lo sabe.



Sus cabellos son rubios; sus ojos tienen color claro; su mirada, que te sigue por donde vas, es sugestiva.



Y sus labios... Finos, se abren apenas para insinuar una sonrisa que no llega a sonrisa, que queda en un asomo de sonrisa, como si la dama temiera entregarse al sonreír.Ninguna marca tiene esa fotografía que permita adivinar el lugar o la fecha en que se hizo. El vidrio y el marco hacen suponer que es de finales del siglo antepasado, o primeros años del pasado. Pero eso no dice nada acerca de la identidad de la modelo.A mí no me preocupa que se ignore quién es la dama del retrato.Sé que algún día -o más bien alguna noche- me lo dirá cuando en la sala estemos solos ella y yo.¡Hasta mañana!...