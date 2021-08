MISCELÁNEA DE HISTORIAS / Catón

en EL NORTE

MIRADOR



HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO



Dijo el Señor:



-Haré al Demonio. Así los hombres no me echarán la culpa a mí de todo lo malo que les pasa.



En efecto, el Señor hizo al Demonio, y los hombres empezaron a culpar a Satanás de todo lo malo que les sucedía.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

Pasaron muchos años. Un día dijo Satán:-Ya estoy harto de que los hombres me echen la culpa a mí de todo lo malo que les pasa. Tendré que hacer algo para que los hombres le echen todas las culpas a él en vez de echármelas a mí.Así dijo el Demonio.Y entonces hizo al Gobierno.¡Hasta mañana!...Con esto de la lectura no sabe uno por dónde va a polvear la bala. Hay quienes se suicidan a consecuencia de haber leído mucho. Un triste caso de ésos tuvimos en Saltillo. A otros -quizá destino peor- nos da por escribir. Así, quedamos condenados para siempre a la falta de originalidad, pues todo lo que escribamos es copia de aquello que leímos. Para que un escritor sea original lo mejor será que no haya leído nunca nada. Hay en Monterrey un señor del cual se dice que ha escrito más libros que los que ha leído. Y es bastante original.Yo fui lector, lo dije ayer, de las revistas "Vea" y "Ja ja". Pero no se piense que ésas eran mis únicas lecturas. También leía el "Vodevil" -otra revista porno- y "El mensajero del Corazón de Jesús", publicación piadosa. Dejé de comprar "El mensajero" cuando leí en sus páginas un artículo en el cual se daba la noticia de que Emilio Salgari, uno de mis autores favoritos, se había suicidado en Turín. Al parecer se cortó la yugular con una navaja de barbero. Decía aquella católica publicación que la desastrada muerte del escritor era castigo de Dios por haber publicado tantas novelas de piratas, con lo que propició que la juventud se apartara de otras lecturas de mayor provecho y edificación.¿Qué diré cuando me pidan mi opinión acerca de los libros que debe leer la juventud de mi Patria? Recomendaré que lea lo que a la juventud de mi Patria le dé su regalada gana. Si quiere, que lea el Selecciones, magnífica lectura, dicho sea entre paréntesis, y de una gran utilidad. En el restaurante "Regio" de Gonzalitos, en la vecina capital de Monterrey, salvé la vida de una señora que se estaba asfixiando porque un pedazo de sirloin se le atoró en el gañote. Ante el azoro de la concurrencia le apliqué la maniobra de Heimlich, que ciertamente se presta a malas interpretaciones, pues consiste en ponerse uno atrás de la persona y apretarle con ambas manos la barriga abajito del esternón. Esa maniobra la aprendí en el Selecciones. También leí "La guerra y la paz", pero la lectura del gran libro de Tolstoi no me ha servido hasta la fecha para salvar ninguna vida.Cierto día, en el inolvidable Café Tena, mi gran maestro Guillermo Meléndez Mata me propuso participar con él en un negocio. Contrataríamos un dibujante y haríamos el Quijote en monitos. Yo me quedé pasmado, y tuve la sensación de sacrilegio. ¿El Quijote en monitos, como "Superman", "Dick Tracy" y "Los Halcones Negros"? No dije nada -el respeto y el cariño nos hacen guardar silencio a veces-, pero pensé que mi querido profesor se había deschavetado. Años después, sin embargo, salió aquella preciosa colección, "Clásicos ilustrados", en la cual aparecían en forma de historietas las grandes creaciones de la literatura universal. Quizá propiciar su reaparición sería una forma de interesar a los niños en la lectura.Otros libros voy a recomendar. "Corazón, diario de un niño", de Amicis, será uno de ellos, a riesgo de que me consideren cursi y obsoleto. Modernamente se le han puesto muchas objeciones a esta obra, pero en ella se aprenden valores importantes que tienen relación con la familia, con la patria, con la escuela...No pierdo las esperanzas de que los niños mexicanos aprendan el saber -y el sabor- que hay en la lectura. Harry Potter, personaje actual de moda, gusta mucho de los libros. Si no se les impone la lectura como tarea obligatoria; si se les propone como lo que es, un gusto deleitoso, seguramente los alumnos de secundaria leerán. Y, quién sabe, a lo mejor, con el tiempo, sus profesores también empezarán a leer.En la noche de bodas dice con desilusión la recién casada fijando la vista en su flamante maridito: "-¡Caramba, Minicio! ¿No se irá a interponer ese pequeño detalle entre nosotros?".Por AFA" El niño le preguntó a su padre: '¿Qué es el Círculo Polar Ártico?'".Sin sentir rubor algunocontestó al punto el papá:"Pregúntale a tu mamá.Ella sabe, pues tiene uno".