Ojalá que...

Señor Futbol

en EL NORTE

1 min 30 seg

· Ojalá y el partido ante Cruz Azul le haya servido a Javier Aguirre para darse cuenta que Rayados es un equipo que tiene todas las armas para salir a ganar siempre.



Ojalá y el "Vasco" se dé cuenta que tiene una plantilla que por obligación tiene que salir por el triunfo en casa o de visitante y no jugar al empatito.



Ojalá y Aguirre esté consciente de que, a pesar de todo, su equipo va progresando.



Ojalá y Kranevitter tenga más noches como la de anoche. Recuperó, tuvo salida más al frente y no lo amonestaron.



Ojalá y Rogelio Funes Mori aparezca en los momentos cuando el equipo lo necesite. Anoche lo ocupaba y desapareció.



Ojalá y el "Plátano" siga respondiendo con goles a la confianza de su técnico.



Ojalá y Gallardo continúe en ascenso y retome esa banda izquierda.



Ojalá y Esteban Andrada siga haciendo grandes atajadas y menos errores graves porque el de anoche es imperdonable.



Ojalá y todo el plantel del Monterrey, incluido cuerpo técnico, sean autocríticos por el bien de ellos y de su afición.



Ahhh, y ojalá que alguien le diga al árbitro Jorge Antonio Pérez Durán que tuvo un pésimo trabajo y el VAR no le ayudó.