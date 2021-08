'Papas calientes'

Miguel Reyes González

en EL NORTE

3 min 30 seg

La transición de la actual Administración municipal de Monterrey a la que encabezará Luis Donaldo Colosio, que arrancó el 9 de julio, empezó con una buena noticia. El próximo Alcalde contará con una bolsa de 115 millones de pesos del erario regio.



Con esos recursos se podrán pagar, entre otras cosas, los aguinaldos de quienes trabajan en el Gobierno de la Ciudad. Así lo declaró el Edil sustituto, Antonio Martínez, luego de la primera reunión entre su equipo y el de Colosio Riojas.



"No hay 'papa caliente', absolutamente nada", aseguró Martínez. Seguramente se refirió a lo que suele suceder al final de cada trienio: no hay dinero suficiente en las arcas municipales para que el nuevo Alcalde cumpla con aguinaldos, pagos a proveedores y demás compromisos financieros.



¿No hay "papa caliente"?, ¿ninguna? La mala noticia para el próximo Munícipe es que hay más de una "papa ardiente" y de las grandes, con olor a corrupción, y de las que ha dado a conocer recientemente EL NORTE.



El primer asunto divulgado por este periódico es un adeudo por 839 millones de pesos que la gestión de Adrián de la Garza le endosará a la de Luis Donaldo Colosio y a la que le sigue. Ese compromiso es con una empresa que ha brindado un servicio de una calidad bastante cuestionable.



Se trata del negocio llamado Sola Basic, contratado para modernizar y darles mantenimiento a 93 mil lámparas del servicio de alumbrado público. Este medio constató que las luminarias están conectadas entre sí por cables expuestos, cual tendederos, que en cualquier momento pueden dejar a oscuras las calles, según expertos consultados por este rotativo.



El segundo caso revelado por este diario es el gasto de 11 millones de pesos hecho por el Municipio el año pasado para presuntamente comprar gel antibacterial. La operación está plagada de circunstancias que levantan sospechas sobre su legalidad. Una de ellas es que aparece como comisario de la empresa beneficiada un colaborador cercano del Alcalde con licencia Adrián de la Garza.



Una tercera "papa caliente", que más bien es un "papón", es un contrato multimillonario (7 mil 370.9 millones de pesos) que atravesará a nueve Administraciones regias.



Este contrato, para construir un parque solar en Cerralvo que supuestamente generará y proveerá de electricidad más barata al Gobierno de Monterrey, está lleno de irregularidades, como lo ha documentado EL NORTE.



Por si lo anterior fuera poco, este periódico publicó ayer que el famoso "guardadito" de 2 mil 353 millones de pesos que había en las arcas municipales regias en junio de 2019, se redujo a 721 millones, y todo en total opacidad.



¿Cómo ha reaccionado el próximo Alcalde ante todas estas revelaciones? Pero lo más importante, ¿qué piensa hacer?



Fiel a lo que parece ser su estilo, Luis Donaldo Colosio apenas ha vertido una que otra declaración al respecto. Sobre el asunto de las luminarias, se limitó a decir que revisará el contrato y que no permitirá que perjudique al Municipio y a la calidad del servicio para los ciudadanos. Igualmente, dijo que investigará lo del parque solar.



Frente a las revelaciones hechas por este medio, quizá no pocos habrían esperado que Colosio declarara que irá con todo para llevar ante la justicia a quienes hayan incurrido en actos de corrupción por estos casos. Pero no lo ha hecho.



Al inicio de la transición, el Munícipe electo también fue cauto. Dijo que no emprendería ninguna "cacería de brujas".



La parquedad declarativa del Munícipe electo sobre estos hechos podría deberse a una estrategia de no "levantar olas", mientras investiga a fondo y arma debidamente los expedientes para presentarlos ante las autoridades correspondientes. Si es así, pues que así continúe.



En Nuevo León, estamos acostumbrados a que al inicio de sus mandatos los gobernantes prometan que meterán a la cárcel a los corruptos, para terminar en puras habladas. Ojalá que con Colosio sea al revés.





Sociólogo por la Universidad de Monterrey y Maestro en Sociología Política por The New School for Social Research. Profesor Asociado del Departamento de Humanidades y de la carrera de Sociología de la Universidad de Monterrey. Colabora en EL NORTE desde 1998.