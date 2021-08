San Cadilla

en EL NORTE

4 min 30 seg

YA CORRIGEN A ANDRADA





En el campamento de La Raya ya están trabajando al doble con el portero Esteban Andrada tras las regazones que ha cometido.



Mi Judas Barrialesco me comentó que el entrenador de guardametas, Fabián Donelli, el "Pato" pa' la raza, ya agarró al che para perfeccionar sus salidas y darle confianza.



"Esteban es muy bueno y en los juegos clave siempre aparece. Es cierto que ha cometido errores que afortunadamente no han costado tanto, ha quedado en el oso, en una mala salida, pero el chavo es bueno", me aseguró mi Juditas.



"El 'Pato' lo trae en chinga (así me dijo), lo está trabajando mucho en lo mental, en la seguridad que debe tener y en las salidas, en el don de mando con sus defensas".



Andrada, mínimo, ha cometido un error por partido y esto ha hecho que el fantasma de Hugo González vuelva a aparecer en la afición de Rayados.



"No hay comparación, mi Sanca, este chavo va a aparecer cuando más lo ocupe el equipo. Muchos no se acuerdan de los errores de (Marcelo) Barovero o los pasan a segundo plano, y todos se acuerdan del atajadón que le hizo a Gignac, de su juegazo en la Concachampions", me contó mi Barrialesco.



"Andrada es autocrítico y sabe que se ha equivocado, que no ha sido lo que se espera de él, pero trabaja fuerte y confía en que será ese portero que tanto quiere la afición rayada".



¿Ya ven? Y ustedes se enojan conmigo porque señalo los errores de "Sabandija" en Twitter.



Lo bueno que adentro sí reconocen, y lo mejor, que corrigen.







MÁS CALENTURA





Y que me llama mi Judas Sinérgico ayer por la mañana.



"Eh, Sanca, te quedaste corto con lo de la molestia de Carioca y Ayala que Rafa no saludó al 'Piojo' y luego él y Hugo no festejaron el gol del empate", me dijo apenas le contesté. Como que andaba muy acelerado, así como andan en los partidos los jugadores del Tigres de Herrera.



"N'ombre, antes de que pasara eso que viste muy bien, al medio tiempo hubo un leve agarrón entre el 'Diente' y 'Charli' y tuvo que meterse Salcedo a separarlos", me contó el Judas.



Y el "Titán" no se anduvo con... rodeos y que les dijo a los dos: "No mamen cabrones, nos están poniendo un baile, ya nos expulsaron a uno y ustedes con sus mamadas".



Nico salió muy caliente porque no salían las cosas y ya ven que hasta se salvó de ser expulsado por andar tirando patadas y se desquitó con Charli porque había tenido muy mal primer tiempo. El uruguayo ya no regresó para el segundo tiempo porque Herrera decidió, correctamente, sacarlo de la cancha, y en cambio el paraguayo mejoró bastante y tuvo dos remates que estuvieron cerca de ser gol.







SE BUSCAN





Si ustedes vieron el video que tuiteamos en Sanca el domingo donde se ve a un pseudoaficionado de Tigres golpeando a un seguidor del Santos y a otro arrojando líquido a una aficionada lagunera, avísele a la directiva de Tigres porque los anda buscando.



Ayer Yonika les preguntó si habría una reacción del Club a semejante acto violento que sucedió ante la mirada pasiva de los encargados de seguridad y la respuesta fue:



"Una vez terminado el partido entre Tigres y Santos, correspondiente a la Jornada 3 del Grita México Apertura 2021, nos dedicamos a recopilar la mayor cantidad de videos de los acontecimientos presentados en la tribuna al finalizar el juego, y en este momento estamos en la evaluación de cada uno de ellos para identificar a los responsables.



"En cuanto los tengamos identificados tomaremos las medidas necesarias para sancionar y actuar en contra de ese tipo de incidentes porque no queremos que vuelvan a presentarse en nuestro Estadio".



Veremos...







EN MAZATLÁN TAMBIÉN





Pues no solamente hubo madrazos en el Uni, también hubo y más gacho en las tribunas del Kraken.



Pero qué fue lo qué pasó en realidad y por qué empezaron los guamazos en la grada durante el partido entre Mazatlán y Rayados.



Resulta que existen unos llamados Cadetes, guardias del estadio que desafortunadamente comenzaron a sacar raza Rayada porque no traía el cubrebocas, lo cual me parece muy bien, pero lo hicieron con lujo de violencia.



"El problema es que agarraron parejo, y había aficionados que estaban sentados con su cubrebocas y sin hacer chiste alguno y también la llevaron, fueron golpes de parte de guardias.



"Hubo macanazos y madrazos fuertes, nomás les faltó orinarnos y todavía amenazaban con que no volviéramos".



La siguiente semana irá Tigres al Kraken, y a esa raza que va a ir, pues aguas, porque aplican la ley violenta.



Todos los excesos son malos, el guardia de Tigres no hizo nada y los guardias en Mazatlán se pasaron de la raya.





