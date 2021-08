Así no, Montes

· De todos es sabido el interés que tiene César Montes en emigrar al futbol europeo.



Como prospecto, durante algunos años, el defensa del Monterrey ha estado en listas que ennumeran a los mejores jugadores jóvenes con mayor proyección, pero hasta ahora no ha cumplido su meta.



Luego del fichaje de Johan Vásquez por el Génova de Italia, es válido preguntarse los motivos por los que Montes sigue en el Monterrey y no ha dado el brinco.



Al sonorense lo han vinculado con clubes de España, Italia, Inglaterra y hasta de Turquía, pero no sale. El motivo, apuntan, es que su precio es muy alto, que Rayados no lo va a regalar.



Sin embargo, es aún menos probable que algún club haga una apuesta tan fuerte por un jugador que comete errores como el de ayer. Montes se hizo expulsar en un momento de desconcentración total.



Esos lapsus no se le pueden permitir a un jugador que aspira a jugar al más alto nivel.



Ah, y lo de la disciplina es algo que Javier Aguirre debe revisar, cinco expulsados en seis jornadas son demasiados.