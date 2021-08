Fricasé / El Abogado del Pueblo

Caminito de la escuela

en EL NORTE

3 min 30 seg

Por supuesto que lo ideal es retornar a las clases presenciales en las escuelas de México.



Eso quisiéramos todos (o casi todos) y, sin duda, se puede hacer.



Pero para pasar del "se puede" al "se pudo" hay algunos pasos que se requieren tomar en aras de la prudencia y el cuidado de la niñez y la juventud mexicanas.



El caminito de la escuela no es hoy terso, recto y seguro.



Por el contrario, se mira plagado de baches, escollos y acechanzas que no solo deben tomarse en cuenta, sino que requieren atención inmediata para poderlos librar exitosamente.



Si bien los humanos hemos sido creados por Dios todos iguales, las escuelas, obra del hombre, no son todas iguales.



Hay escuelas que están física y sanitariamente preparadas para recibir a los estudiantes HOY operando con sistemas híbridos y aplicando medidas de higiene muy estrictas.



Lamentablemente, hay otras escuelas que no solo no están preparadas para nada, sino que ni siquiera pueden abrir porque no funcionan.



Existen escuelas que han sido VANDALIZADAS durante el año y medio que han estado ociosas, a las que se les robó cableado eléctrico, por ejemplo, y que muy lejos están de poder recibir estudiantes en forma presencial, pues son solo una cáscara sin nada adentro.



Menos aún podrán éstas aceptar estudiantes con medidas sanitarias adecuadas que ofrezcan a magisterio y pupilos un grado de protección satisfactorio contra los riesgos del contagio.



Mas no es éste el único asegún: en países más avanzados se están VACUNANDO ya (sobre todo con las vacunas de quinta generación) a los niños mayores de DOCE años.



Y pronto, quizá en septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobará las vacunas para los niños de CINCO a 11 años.



Es decir, si en México nos ponemos las pilas Rayovac, pero de ya, deberíamos pensar en VACUNAR a los NIÑOS -de preferencia- antes de que regresen a las clases presenciales.



Igualmente, REVACUNAR a los miembros del magisterio que por desgracia -bueno, llamémosle "por accidente"- recibieron las vacunas chinas, la CanSino y esas, ya que han demostrado una muy escasa efectividad, sobre todo contra variantes como la Beta, la Delta y la Lambda.



Quienes recibieron estas vacunas chinas deben ser revacunados con fórmulas más efectivas para así ofrecerles el máximo grado de protección posible.



Es decir, para retornar en realidad a las clases presenciales hay CHAMBA por hacer, ya que no se puede -si buscamos proteger y no EXPONER a nuestra niñez- mandarlos así nomás al a'i se va y que Dios los bendiga.



Hacerlo improvisada e imperativamente les generaría a nuestros estudiantes un RIESGO incalculable, con la consecuencia de que en semanas estaríamos todos ARREPENTIDOS a más no poder.



Un retorno a clases presenciales al aventón convertiría la llamada "tercera ola" en un tsunami de contagios que causaría una devastación tremenda entre nuestro estudiantado y sus familias.



Resultaría de lo más INSENSATO tratar con tanta irresponsabilidad a quienes son, literal y figurativamente, EL FUTURO DE MÉXICO.



Repetimos, se puede hacer, puede muy bien la sociedad mexicana iniciar un retorno a clases de manera gradual, organizada y estructurada, pero queda por delante mucha talacha por realizar.



Esto, tanto por el Gobierno federal, como por los Gobiernos locales, si es que se logra un ambiente de cooperación y colaboración entre ellos.



Esto último nos lleva a un singular problema: urge que en este País se DESCENTRALICEN el poder y la toma de decisiones.



Resulta por demás insensato que en el escritorio de la CDMX de la señora Delfina Gómez, Secretaria de Educación, o en su despacho de Palacio Nacional, el Presidente, formulen sin consenso UNA SOLA receta para TODAS las escuelas de México.



Sería mucho más eficiente y efectivo que cada Estado, cada municipio, dependiendo de las condiciones que enfrenta y los recursos de los que dispone, y en concordancia con los padres de familia, tome cada quien sus decisiones con base en las circunstancias que enfrenta cada comunidad.



Una sola receta para TODOS no funciona en un tema tan complejo, con tantas aristas, sobre todo dadas las enormes y GRAVES repercusiones que el equivocarse en este tema puede acarrear.





