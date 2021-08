Capitanes

en EL NORTE

María Isabel Botero...





Es la nueva directora general adjunta de Recursos Humanos de Scotiabank y lidera el Comité de Diversidad e Inclusión de la Asociación de Bancos de México. La nueva directiva, que viene de Colombia, tiene como encomienda retener y atraer talento basado en inteligencia artificial para fortalecer la posición del banco.







Pruebas de fuego



El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que presiden Alfredo Domínguez Marrufo, tiene una prueba en cada legitimación de contrato colectivo.



Una que ya pasó fue el proceso que llevó a cabo el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social para legitimar su contrato colectivo de trabajo.



La logística implicó todo un reto, ya que en el proceso participaron 387 mil trabajadores durante seis días en 8 mil centros de trabajo.



Ahora está en puerta la elección del secretario general del Sindicato Petrolero, cuya fecha está por definirse.



El Centro Federal podría participar siempre y cuando se emita una convocatoria y lo solicite el mismo sindicato o cuando menos 30 por ciento de los agremiados.



Sería un gesto en favor de la transparencia que el Centro atestiguara la consulta y se empezara a abrir este sindicato a la vida pública.







Unen créditos



El esquema Unamos Créditos de Infonavit, que lleva Carlos Martínez, avanza con fuerza este año. En los primeros

siete meses del año, el organismo de vivienda logró colocar 29 mil 618 préstamos bajo este esquema, 59.2 por ciento de los que tiene previsto para todo 2021, por lo que todo apunta a que la meta será alcanzada sin problema.



En conjunto, los créditos entre enero y julio sumaron 10 mil 523 millones de pesos y la mayoría se registraron en Chihuahua, Nuevo León y el Estado de México.



Los préstamos del Instituto bajo este producto ya representan 10 por ciento del total en lo que va del año.



El atractivo de la modalidad es que va dirigido a trabajadores que tienen la posibilidad de unir sus respectivos créditos sin que medie una relación jurídica como matrimonio, con lo que amigos, hermanos y personas con y sin parentesco pueden utilizarlo.



Unamos Créditos empezó a operar en febrero de 2020 y desde entonces se han generado 69 mil 376 préstamos bajo este esquema por 23 mil 982 millones de pesos.



Su éxito ha sido mayor al esperado y es que en su Plan Estratégico y Financiero 2020-2024, el Infonavit inicialmente estimó colocar hasta 50 mil créditos de este tipo hacia 2024, cifra que ya quedó rebasada por mucho en lo que va de este año.







Diálogo económico



La Secretaría de Economía, que lleva Tatiana Clouthier, formará parte del Diálogo Económico de Alto Nivel que se dará entre México y Estados Unidos.



Las sesiones comenzarán la primera semana de septiembre.



Esta dependencia ya ha venido trabajando algunos tópicos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, y con el sector empresarial, pues lo que se busca es no repetir mecanismos o áreas de trabajo que ya caminan vía T-MEC. La idea es que sea posible concretar avances en las agendas.



El diálogo tendrá cuatro pilares. El primero es la reactivación de la economía en la región de América del Norte a través de la facilitación comercial y la promoción de iniciativas concretas para el desarrollo de la infraestructura fronteriza.



Otros dos consisten en el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el desarrollo en sur de México y Centroamérica.



Como cuarto punto se planteará la prosperidad futura que considera temas como tecnología de la información, capacitación tecnológica, digitalización, así como integración de pequeñas y medianas empresas.







Bajón en salarios



Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que lleva Adolfo Cuevas, le negaron una suspensión relacionada con la controversia constitucional que presentó en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.



De acuerdo con el expediente listado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le niega la medida cautelar solicitada en la controversia constitucional que presentó contra dicha ley.



En esta controversia el Instituto pedía que se declarara la invalidez de varios puntos contenidos en la ley relacionados con el salario que reciben, resultado de su grado de especialización.



Recuerde que la nueva ley, publicada en mayo pasado, establece que ningún funcionario federal deberá ganar más que el Presidente de la República, pero a diferencia de la ley anterior, también controvertida, establece una fórmula para calcular la Remuneración Anual Máxima.



Esto se determina a partir de multiplicar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de referencia por rangos determinados en la propia ley más la suma del aguinaldo de 40 días.



Aparentemente, con esta suspensión a los integrantes del Instituto no les quedará de otra que ajustar sus salarios a lo que indica la ley mientras que la Corte resuelve en definitiva el asunto.





