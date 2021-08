Capitanes

Preside la franquicia japonesa Kumon en México, desde donde planea su ampliación a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Para ello sumó al equipo a Felipe Cuéllar, quien coordinará la apertura de 150 unidades para aumentar la participación de la región en las ventas totales de la empresa, que suman 885 millones de dólares.







Norman trabajo remoto



La Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde, prepara una Norma que se aplicará en materia de teletrabajo.



A pesar de que ya existe una legislación al respecto, aún no se había emitido la Norma Oficial, que permitirá la aplicación de lo que está expresado en la ley. Ésta ya se empezó a elaborar y se espera que se ponga a consulta pública en algún momento de lo que resta del año.



Según el cronograma de la STPS, la NOM se publicará de forma definitiva en abril de 2022. Como parte de la justificación para expedir esta Norma, la dependencia advierte que el patrón es responsable de la protección de la salud y la seguridad en el empleo de los trabajadores, lo cual aplica a la modalidad de teletrabajo.



También argumenta que los patrones tienen las mismas responsabilidades en materia de salud y seguridad para los teletrabajadores que para cualquier otro que acuda de manera presencial a las instalaciones de la empresa. Éstas incluyen la identificación y la gestión de los riesgos laborales de los teletrabajadores en su domicilio.



La puerta queda abierta para que una vez que se publique la Norma la autoridad lleve a cabo verificaciones para asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores remotos.







Avanza Ley de Publicidad



Las controversias constitucionales que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Alejandra Palacios, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de Adolfo Cuevas, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron suficientes para detener la Ley de Publicidad.



La Corte negó la suspensión de la entrada en vigor de la ley que pretende promover la transparencia en el mercado de la publicidad y prevenir prácticas comerciales que constituyan una ventaja indebida. La ley entrará en vigor el 1 de septiembre, como se tenía previsto, en tanto la Suprema Corte toma una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la regulación.



De esta manera, será la Cofece quien se encargue de recibir y procesar las denuncias sobre prácticas indebidas a la publicidad en cualquier medio de comunicación, sin distinguir si los involucrados son radio, televisión o involucran telecomunicaciones.



Fue precisamente esto el motivo de la controversia presentada por el IFT, pues considera que el hecho de que la Cofece desahogue las denuncias afecta su ámbito de competencia.



A su vez, la Cofece presentó una controversia y pidió suspender la entrada en vigor de la ley porque tal y como está redactada se quebrantan de forma irreparable los principios de libre concurrencia y competencia económica previstos en el Artículo 28 de la Constitución, así como su autonomía presupuestaria y sus competencias.







Nueva estrategia



Luego de que sus tiendas permanecieron cerradas varios meses a lo largo de 2020 debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, El Palacio de Hierro, que lleva Juan Carlos Escribano, aprovechó para hacer toda una reestructura de su negocio de comercio electrónico, dado su alto potencial de crecimiento.



En el último año la compañía cambió su plataforma tecnológica para que sea más sencilla y amigable con sus clientes digitales.



Al mismo tiempo logró diversificar su generación de ingresos durante los cierres forzados en enero a través de ventas a distancia, no sólo vía internet, sino por teléfono y WhatsApp, además de las ventas vía Personal Shopping.



Es decir, la cadena buscó la forma de estar siempre presente en la mente de los consumidores, especialmente entre los de mayor edad que no están tan familiarizados con las compras en línea.



Por otro lado, la cadena se dio cuenta del desprestigio que estaba ganando en redes sociales ante las quejas recurrentes por su servicio de entrega a domicilio, por lo que abrió una cuenta exclusiva para atender éstas y un nuevo centro de contacto que promete resolver cualquier complicación en una llamada.







Aterriza fintech



Será hoy cuando Ritmo, la plataforma de financiamiento basado en ingresos digitales y que codirige Raimundo Burguera, haga su presentación en México tras el cierre de su última ronda de inversión de 16.5 millones de dólares.



La empresa de origen español pretende financiar por más de 20 millones de dólares a comercios digitales mexicanos durante su primer año de operación.



La fintech tiene como intención democratizar el acceso a financiamiento para los comercios digitales en la región a través de su plataforma tecnológica, con la que el comercio tiene la flexibilidad de devolver el capital prestado con un pequeño porcentaje de sus ventas futuras.



La plataforma proporciona capital para marketing digital e inventarios con los que se apoya el crecimiento de los comercios digitales en marketplaces y para su arribo a México, primer país de la región donde arrancará operaciones, contará con la experiencia de Latin Leap, especializado en softlanding de nuevos modelos de negocio a mercados emergentes.





