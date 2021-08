¿Cuentas claras?

Miguel Reyes González

en EL NORTE

3 min 30 seg

"No estamos buscando pelear. Tiene que ser una transición fluida, decente, profesional, abierta. Ése es el mensaje que le mandamos al Gobierno saliente: simplemente queremos cuentas claras", dijo el Gobernador electo, Samuel García, el jueves pasado.



Y eso es justo como tendrían que ser los trabajos de transición, que comenzaron el lunes, entre la Administración que se va y la que está a punto de entrar. Bien por la postura de García.



Sin embargo, hay elementos para pensar que esas intenciones pudieran no cumplirse del todo, por lo que toca al Gobierno actual. Al menos, en áreas fundamentales que han sido fuertemente cuestionadas a lo largo del sexenio.



Rubros como seguridad, transporte, combate a la corrupción, desarrollo social, educación y el manejo de la pandemia, por mencionar algunos, han estado en el ojo constante de la crítica, lo mismo de los medios de comunicación que de organizaciones civiles.



De todas estas cuestiones y de otras, el Gobernador electo dijo que cada domingo, empezando por el anterior, darán a conocer cuáles serán los ejes temáticos que revisarán cada semana. De ellos revelarán qué quieren preguntar, qué quieren recibir, de qué áreas de oportunidad se quieren enterar, qué papas calientes les van a dejar y qué asuntos tienen que ventilarse a la luz pública.



Es una obviedad que en la transición de una Administración a otra no sólo la veracidad de la información, sino que ésta sea completa, es vital para el Gobierno entrante. Martha Herrera, la próxima Secretaria de Desarrollo Social, lo dijo así: "Queremos recibir con la mayor claridad posible la situación del Gobierno estatal. Eso permitirá tener una base para construir y fortalecer una política pública orientada a resolver los grandes retos".



La realidad es que, si algo ha caracterizado a la gestión de Jaime Rodríguez en materia de claridad, es justamente lo contrario. Sobre todo en temas polémicos, que es donde más transparencia debió haber, si se querían desvirtuar los señalamientos por corrupción.



Si a lo largo de su mandato a Rodríguez no le interesó rendir cuentas claras, no habría por qué suponer algo diferente en el proceso de transición. Lo menos que cabría esperar de un gobernante saliente decente, luego de lo declarado por el Gobernador electo, es que públicamente hubiera dado instrucciones a su equipo de facilitar toda la información requerida. Pero no lo hizo.



Quizá por eso, entre otras razones, la siguiente titular de Educación estatal, Sofialeticia Morales, afirmó que no se conformará con la presentación en PowerPoint que haría la Secretaria actual sobre las condiciones físicas de las escuelas, sino que lo corroboraría personalmente. Y vaya que tendrá que hacerlo.



El lunes hubo una muestra de lo que podría esperar el equipo de transición de Samuel García en las siguientes reuniones. En más de una ocasión éstos les señalaron a sus contrapartes del Gobierno que no estaban respondiendo claramente.



Esto mismo sucedió ayer cuando Martha Herrera cuestionó al Secretario de Desarrollo Social sobre la ineficacia del programa Aliados Contigo para combatir la pobreza.



Cuando toque su turno, ¿qué cuentos sobre el transporte urbano le va a recitar Noé Chávez, director de Movilidad estatal, al experto en el tema, Hernán Villarreal, quien coordina al equipo de transición de Samuel García y encabezará esa reunión?



¿Y cuando siga el tema de Legalidad y Finanzas, sobre todo el primero? Así podríamos continuar preguntándonos sobre los rubros que quedan.



De todo lo que ofreció Samuel García acerca de la transición, lo único que podría cumplir, porque está en sus manos, es que no haya pleitos. Que la otra parte se conduzca con profesionalismo y, más importante, que rinda cuentas claras, ya vimos que por ahora eso no ha pasado.



Así las cosas, el próximo Gobernador y su equipo tendrán que estar preparados para enfrentar una realidad que podría ser peor.





miguel.reyes@udem.edu







Sociólogo por la Universidad de Monterrey y Maestro en Sociología Política por The New School for Social Research. Profesor Asociado del Departamento de Humanidades y de la carrera de Sociología de la Universidad de Monterrey. Colabora en EL NORTE desde 1998.