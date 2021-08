Dichos y hechos

Roberto Gómez Junco

en EL NORTE

3 min

Mucho revuelo ha provocado la contratación de Renato Ibarra con el América.



Después de 17 meses de su imperdonable acto de violencia doméstica (violencia contra su esposa), y de haber pasado por dos torneos con más pena que gloria por el Atlas, vuelve el astro ecuatoriano a la cancha vistiendo la playera americanista.



Su capacidad como futbolista está por encima de cualquier duda: es tal vez, en el futbol mexicano de la actualidad, el jugador que mejor se desempeña o puede desempeñarse por toda la franja derecha, como lateral-mediocampista-extremo.



Rápido, potente, habilidoso, desequilibrante, dominador de los cambios de ritmo, pulcro en el manejo del balón y preciso en los trazos. Capaz de cumplir como ningún otro con labores defensivas... y sobre todo ofensivas.



Y sin embargo, lo más ofensivo que ha hecho en su estancia en México no lo hizo, por desgracia, en ninguna cancha.



Claro que aquí puede aplicarse aquello de que cualquiera tiene derecho a una segunda oportunidad, pero en este caso del gran futbolista ecuatoriano no debió ser el América el equipo que se la otorgara. Ni la segunda, ni la tercera, ni oportunidad alguna.



Lo que procedía, con el más elemental decoro, era buscar que fuera otro equipo quien se la diera (de preferencia fuera de México), como en su momento irresponsablemente se la dio el conjunto rojinegro.



Porque atrás del América está una empresa televisiva mucho más importante que un equipo de futbol, y si esa empresa, Televisa, dice defender ciertos valores, o así lo pregona porque así le conviene, no debió caer en tan lamentable incongruencia. Si hace un año lo del Atlas fue un error garrafal en ese sentido, por partida doble lo es el que ahora comete el América.



Para justificarlo, con esa trabajada eficiencia para dar atole con el dedo, por encima de lo moral ponen lo legaloide: como "se arregló" con su señora, como no hubo sentencia alguna y como sigue siendo un activo del club, puede jugar sin problema alguno. Y además Renato ya prometió que se va a portar muy bien en su casa y con cuanta mujer le quede cerca.



Y para colmo, como de costumbre, está la pasividad de una Liga MX que ni siquiera es capaz de reaccionar reglamentando de una vez lo que no lo está claramente, para evitar que quede al arbitrio de cada club si debe y puede o no jugar quien más allá de la cancha haya incurrido en faltas de tal tamaño.



El caso es que por todo eso este asunto ha generado tanto revuelo, aunque bastante menor de lo que amerita, precisamente porque involucra a un gran medio de comunicación cuyas influyentes voces no se han escuchado en la medida necesaria. Cosas de los conflictos de intereses, de eso de ser jueces y parte y minucias similares.



Y ustedes, estimados lectores, ¿"tienen el valor, o les vale"?, ¿están entre los que defienden los valores solamente con los dichos, o también saben defenderlos con los hechos?



Que cada quien los defienda como pueda.







Twitter: @rgomezjunco











Futbolista de Primera División desde 1975 hasta 1988 (Atlético Español, Tigres, Monterrey, Guadalajara y Toluca). Seleccionado nacional en 1980. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Columnista del Grupo Reforma desde 1989 y comentarista en televisión desde 1992.