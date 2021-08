El nuevo director técnico de Atlanta

Félix Fernández

Detesto los penales "a lo Panenka", ningún arquero decente puede estar de acuerdo con ese tipo de cobros... pero confieso que he celebrado uno, solo uno: Copa Confederaciones 2005, Semifinal. Serie de penales México vs. Argentina, cuatro penales anotados por cada equipo. Un Gonzalo Pineda, casi juvenil, solicita cobrar el quinto, toma el balón con mucho cuidado, lo coloca en el manchón penal y se prepara frente a Germán Lux. Observa el esférico, ese que tanto ha cuidado por décadas y desde niño. Con absoluta serenidad se perfila y dispara con toda suavidad por el centro, mientras el arquero argentino cae sobre su costado izquierdo. La celebración no fue solamente mía, sino de todo México.



Años después de su magistral cobro, de su brillante participación en la Copa del Mundo Alemania 2006 y antes de su incorporación a la MLS con Seattle Sounders, tuve el gusto de compartir un inolvidable concierto de Joaquín Sabina con el Gonzo, cuando militaba para el Puebla. El destino permitió que fuéramos invitados al escenario, para patear balones autografiados por el Maestro Sabina hacia el publico que llenaba el Auditorio Nacional. Gonzalo, casi siempre muy decente, solicitó autorización para quedarse con un balón. Una vez terminado el concierto, nos dirigimos a la salida y, en el camino, un elemento de seguridad le pidió la pelota autografiada. Pineda, sorprendido, se detuvo y no encontró la manera de negar el cotizado recuerdo que con gran emoción cargaba. Al momento de soltar el balón intervine, lo intercepté y me disculpé con esa persona. Sabía lo que significaba para Gonzo y para su madre, pero la bondad del volante zurdo impedía una negativa en ese momento.



El destino nos permitió ser compañeros en Univision Deportes tras su retiro, donde comprobé, no solo su pasión y compromiso con el futbol (y su trabajo), sino su vocación para la dirección técnica y su rectitud a prueba de balas. En enero del 2017 recibió la invitación del entrenador Brian Schmetzer para regresar a Seattle y ser su primer auxiliar durante cuatro y media temporadas. No lo dudó, sus objetivos siempre fueron muy claros, ya sea para cobrar un penal, para conservar un balón o para demostrar que es uno de los directores técnicos más conocedores de la MLS y mantenerse dentro del futbol de los Estados Unidos, cada vez con mejores calificaciones.



Un campeonato y tres finales de MLS son sin duda una excelente tarjeta de presentación para que Atlanta (campeón en 2018) le ofrezca hoy la dirección técnica y debute en esta profesión donde, no tengo duda, le espera una larga y exitosa carrera, tanto en Estados Unidos como en México.



A partir de ahora en Atlanta hay un Director Técnico que tiene todo tipo de trato con sus dirigidos... y todo tipo de trato hacia el balón: desde la malicia del engaño en el cobro de un penal de enorme presión, hasta la nobleza que le impide retener un recuerdo altamente deseado y valorado... ¡Ah! Y sí, detesto los penales a lo "Panenka", todos menos el del Gonzo.





Estudió la Licenciatura en Pedagogía por la UNAM. Como futbolista participó desde 1986 y hasta el Torneo Verano 2002 con: Toros de Texcoco, Atlante, Atlético Celaya y Puebla. Integró la Selección Nacional desde Mayo de 1993 hasta 1996; mundialista en EU 1994. Se ha desarrollado como articulista del Periódico REFORMA desde 1996.