Desbandada en Congreso



· En el Congreso local a partir de hoy y hasta el martes próximo empezarán a sobrar corbatas, porque ya fueron citados todos los empleados de confianza, llámense asesores de Diputados o bancadas para que firmen su finiquito.



Y es que por orden de la Cocri, que encabeza el Diputado local panista Carlos "Chale" de la Fuente, empezarán a desfilar en la Tesorería del Poder Legislativo para que firmen, siendo efectiva la renuncia hasta el 31 de agosto próximo.



La tirada es dejar libres vacantes para que la siguiente legislatura haga sus contrataciones.



Dejan sin pago a maestros



· Tremenda bronca se armó ayer en la Universidad Tecnológica de Linares, porque de plano no les llegó el pago de la primera quincena de agosto al personal administrativo y docente de la institución y les dijeron que no hay fecha para que se deposite.



Los docentes inconformes hicieron un miniparo de labores reclamando al Rector de la institución Mario Zamarripa su falta de apoyo y gestiones ante el Estado por la falta de pago.



Pero como la respuesta del Rector fue echarle la culpa al Gobernador Jaime Rodríguez y advertirles que lo más seguro es que no llegue tampoco el pago por la segunda quincena de agosto, todo se puso de color rojo subido.



Piden limpia en Montemorelos



· Después de muchos agarrones y de darle largas a las peticiones, dicen que por fin hoy arranca el proceso de transición en el Municipio de Montemorelos.



Quienes conocen la grilla en la zona citrícola aseguran que el Alcalde priista Miguel Salazar tiene una petición de empresarios y ciudadanos del terruño que están pidiendo a gritos que no vaya dejar a funcionarios para la siguiente Administración que no sean del municipio.



Y es que el actual Alcalde Luis Fernando "El Dragón" Garza le dio por integrar su gabinete con funcionarios "foráneos".



