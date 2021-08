La Iglesia y el Estado

LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO / Catón

en EL NORTE

Desde que la Iglesia es Iglesia y el Estado es Estado han existido entre ellos rivalidades grandes, muy radical oposición. El reino de Dios y el del César parecen estar separados por diferencias irreconciliables que se agudizan cuando uno quiere meterse en los dominios del otro.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

Cuando Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio surgió un período de entendimiento, casi de confusión, entre los dos poderes. "In hoc signum vince". "Con este signo vencerás". Constantino adoptó la cruz como emblema de su reinado.Esa situación de entendimiento no duró. Poco tiempo después la Iglesia y el Estado ya andaban divididos nuevamente. Al fenómeno político peculiar de la Edad Media se le llamó "poliarquía": muchos poderes se disputaron en esa etapa el predominio sobre los hombres. El Papado fue uno de esos.Con el Renacimiento el Estado comenzó a asegurar su hegemonía. Se acuñó el concepto de "soberanía" tal como la Teoría Política lo entiende en la actualidad: sólo el Estado puede ser soberano. La palabra "soberanía" viene de las voces latinas "super omnia", sobre todas las cosas.Largo y trabajoso fue el proceso por el cual el Estado se aseguró la hegemonía sobre los demás poderes que lo amenazaban. Sin embargo, la disputa entre él y la Iglesia no ha terminado. En Europa lo mismo que en América se han sucedido repetidos episodios en que ambas entidades se han enfrentado en luchas radicales.En México hubo problemas entre la Iglesia y el Estado desde la época colonial. No eran cosa rara las rivalidades entre los representantes del gobierno civil y los de la Iglesia. A partir de la Independencia que en 1821 hizo (que no consumó) Agustín de Iturbide, aquellas pugnas se agudizaron, sobre todo por la presencia en México de las logias masónicas yorkinas promovidas por el nefasto embajador americano Joel R. Poinsett. La Iglesia consideró que era el propio Estado quien propiciaba el establecimiento de esas logias, y desde entonces comenzaron a enfriarse aun más las relaciones entre ambos. La llegada al poder de Valentín Gómez Farías en una de las muchas presidencias de Santa Anna dio origen a la que se llamó "primera reforma", que movió el ultrajacobino don Valentín y que exacerbó los ánimos de tal manera que se suscitó el primer rompimiento en México entre los gobernantes civiles y los jerarcas eclesiásticos.Todo, sin embargo, se había reducido a escaramuzas. Por primera vez en 1856 se planteó un enfrentamiento radical. Se trataba nada menos que de dar al país una nueva Constitución (que sería la del 57) para ponerla a la República al amparo de los gobiernos despóticos que hasta entonces habían surgido como resultado de las continuas asonadas y pronunciamientos que permanentemente turbaban la paz. Algunas leyes anteriores -la Ley Juárez, la Ley Lerdo- fueron una especie de prólogo a aquella magna obra de legislación. La confiscación de bienes del clero tanto en Puebla como en la capital del país, el destierro de algunos importantes jerarcas, la prisión de sacerdotes acusados de conspirar contra el gobierno, dieron pábulo a nuevas batallas entre los dos poderes. No había ya marcha atrás: la lucha entre el Estado y la Iglesia fue la disputa entre los liberales y los conservadores. Esa lucha caracterizaría las siguientes décadas de la historia nacional.