MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en EL NORTE

1 min

Le pregunté a la madre agua:



-¿Dónde andabas?



-He estado en muchas partes -respondió-. En la nube. En la lluvia. En el arroyo. En el río. En el mar. En los hielos del Ártico... Y otra vez en el mar, en el río, en el arroyo, en la lluvia y la nube...



Le dije:



-Me parece haberte visto antes.



Contestó:-Soy la misma agua de la acequia en que mojaste tus pies cuando eras niño. Y tú ¿dónde has estado?-Nunca he salido de aquí.-Es lo que crees. También has andado en muchas partes, aunque no te acuerdes. El agua que hay en el mundo es la misma agua que había al principio del mundo. El espíritu que hay en el mundo es el mismo espíritu que había al principio del mundo, y aun antes del principio del mundo. A mí también me parece haberte visto antes de que fueras el niño que mojabas tus pies en la acequia.¡Hasta mañana!...