MISCELÁNEA DE HISTORIAS / Catón

en EL NORTE

MIRADOR



Dormía profundamente Einstein cuando a las 3 de la mañana lo despertó una llamada telefónica.



-Estamos en una reunión de amigos -le dijo una voz aguardentosa-, y queremos que nos explique usted la Teoría de la Relatividad.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

-Creo que la hora no es oportuna -le respondió, cortés, el célebre científico-. Pero si van mañana a mi oficina en la universidad, podremos hablar de eso.-Tiene que ser ahora mismo -insistió el de la voz.-¿Por qué? -preguntó Einstein.Respondió el que llamaba:-Porque mañana la Teoría de la Relatividad nos va a importar un soberano cacahuate.No sé si esta anécdota sea cierta. Si no lo es, merecería serlo.¡Hasta mañana!...Voy a contar un cuento que los maridos conocemos bien y que esgrimimos como argumento Aquiles -el más fuerte- en las discusiones sobre fidelidad matrimonial. Hoy por hoy, sin embargo, con eso del feminismo, las señoras podrán usar también el cuentecillo, y mutatis mutandis, cambiando lo que se deba cambiar, hasta podrán justificar con él aquello que los varones aplaudimos en nosotros y condenamos siempre en ellas.Según ese relato la reina se enteró de que su esposo, el rey, la engañaba. A la ofensa el casquivano monarca añadía la humillación, pues sus devaneos no eran con altas damas de la corte o con señoras principales, sino con las fámulas o criadas de palacio, fregatrices de cocina, camareras de alcoba, y aun mozas de cuadra amigas de escuderos y de caballerangos.Llena de pesadumbre la reina pidió al señor Obispo que fuera a pasar algunos días en palacio a fin de que con sabios consejos y paternales reprensiones encaminara al rey por el sendero del buen comportamiento conyugal. Aceptó Su Excelencia la encomienda, tanto por atención al alma del monarca como porque así convenía al interés del trono. Y también -por qué no decirlo- al del altar.Llegó, pues, el Obispo, y amonestó cumplidamente al rey. Le afeó con severidad su frívola conducta. ¿Cómo era posible, preguntole, que faltara a la fe debida a su consorte, y más que aquella grave falta la cometiera con mujeres del bajo pueblo, rudas y bastas, vulgarotas? Tan bella mujer que era la reina -le dijo- tan hermosa, tan agraciada e inteligente, tan llena de saberes y de conversación tan fácil, y él, en vez de disfrutar todas aquellas cualidades, iba a refocilarse en las caballerizas con feas daifas de baja y grosera condición.En silencio escuchó el monarca el rapapolvo y no contestó nada. Adoptó un continente humilde, como de arrepentido, y al final de la catilinaria invitó al Obispo a compartir su mesa durante el tiempo que durara su estancia en el palacio.En la comida se sirvió faisán, platillo el más delicado y exquisito. El señor Obispo disfrutó aquel manjar a su sabor. El rey ordenó que en la cena se sirviera otra vez faisán. No dejó de extrañar a Su Excelencia la repetición, pero pensó que se debía a los elogios que había hecho del guiso. Al día siguiente, en el desayuno, de nueva cuenta hubo faisán. Y en la comida también. Y faisán hubo en la mesa por la noche. Amaneció el otro día y se repitió en las tres comidas la faisanesca dosis. Y lo mismo al día siguiente: faisán en el desayuno, en la cocina y en la cena.Harto ya de tanto faisán el Obispo insinuó una tímida protesta.-Hijo mío -dijo al rey-. El faisán es excelente; es lo mejor que hay. Pero, la verdad, tanto faisán acaba por aburrir un poco. Aun lo bueno cansa si se repite mucho. ¿No habrá por casualidad en la cocina algunos frijolitos?El rey entonces exclamó con una gran sonrisa:-¡Ah! ¿verdad?Y el Obispo entendió aquella sonrisa y aquella exclamación.Tiene sus riesgos aplicar el cuento a las relaciones en el matrimonio. Esas relaciones son de aquí para allá y de allá para acá. Nadie olvide que tanto el hombre como la mujer pueden tener a su disposición faisán y frijolitos.Dice la recién casada a su flamante esposo: "-De ahora en adelante, Belarmino, tu mamá será mi mamá, y mi mamá será tu mamá". "-¡Caramba! -se entusiasma el muchacho-. ¡Estoy seguro de que a mi papá le va a gustar el cambio!".Por AFA" En la noche de bodas el recién casado oró para pedirle al Señor que lo guiara".La novia le sugirióolvidando la decencia:"Pide más bien resistencia.De guiarte me encargo yo".