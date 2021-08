MISCELÁNEA DE HISTORIAS / Catón

en EL NORTE

MIRADOR



El incrédulo le pidió a San Virila que hiciera un milagro para poder creer.



-¿Qué clase de milagro quieres? -le preguntó el santo.



-Cualquiera -respondió con desafiante voz el hombre-. Basta con que sea un milagro.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

San Virila hizo un ademán, y el escéptico quedó convertido en mosca. Rio la gente, y San Virila se sonrió también viendo a la mosca que revolaba con angustia en torno suyo. Entonces hizo otro ademán, y el hombre volvió a su ser humano.-Una cosa has aprendido -le dijo San Virila-. Antes de pedir un milagro debemos pensar muy bien el milagro que vamos a pedir.El hombre cambió. No se volvió creyente, pero sí se hizo un poco menos tonto. Y eso, en tratándose de cualquier hombre, es un gran milagro.¡Hasta mañana!..."Querida esposa:"Como no se puede hablar contigo detenidamente o con calma, debido a que te acaloras fácilmente, y para responder a tus continuas quejas acerca de mi conducta en estos últimos tiempos, decidí llevar una estadística durante un año a fin de contar con datos ciertos y estar en posibilidad de utilizarlos para aclarar culpabilidades. He aquí esa estadística, cuyos resultados, con sus detalles de fechas, horas, lugares y demás datos pertinentes, están a tu disposición."En el curso de un año traté de hacerte el amor todos los días, es decir, en 365 ocasiones diferentes. De ellas tuve éxito solamente 36 veces, lo cual viene a significar un 10 por ciento, o sea más o menos una vez cada diez días. He aquí una relación de las razones que diste y por las cuales no tuve éxito en un mayor número de ocasiones:"Se despiertan los niños": 17 veces. "Hace mucho calor": 15 veces. "Hace mucho frío": 5 veces. "Es muy temprano": 15 veces. "Es muy tarde": 23 veces. Te hiciste la dormida: 60 veces. "La ventana está abierta; nos van a ver los vecinos": 8 veces. "La puerta está abierta; pueden entrar los niños": 6 veces. "Me duele la cabeza": 15 veces. "Me duele la espalda": 6 veces. "Me duele una muela": 2 veces. "Debo guardar luto por mi abuelita, que hoy cumple 32 años de muerta: 4 veces. "Cené mucho": 10 veces. "No estoy en el ánimo adecuado": 20 veces. "Estuve viendo televisión hasta muy tarde": 7 veces. "Creo que el bebé está llorando": 17 veces. Traías una mascarilla de lodo y hierbas: 2 veces. Peinado nuevo: 15 veces. Tus papás estaban en casa: 6 veces. "Hoy no puedo; tú sabes": 19 veces. TOTAL: 329 veces."Como aclaración adicional te diré que en las contadas veces que hubo éxito las cosas no salieron del todo bien, por las siguientes causas, entre otras: seis veces estuviste mascando chicle. Dos veces estuviste leyendo una revista. Diez veces me diste prisa. Tres veces me cortaste la inspiración al comentar que el techo necesitaba pintura. Cuatro veces estuviste viendo la tele. Seis veces tuve que despertarte. Y una vez me asusté terriblemente: creí que te había lastimado, porque hiciste un movimiento."Con todo esto, querida esposa, ¡¡¡¿¿¿TODAVÍA ME RECLAMAS QUE POR LAS NOCHES LLEGUE TARDE A LA CASA???!!!Con cariño, tu esposo".Aparentemente humorística, esta carta encierra en verdad un mensaje importante. En virtud del contrato matrimonial, y también por las leyes religiosas, los casados están obligados a cederse mutuamente sus cuerpos para la procreación de la especie, la sedación de los naturales impulsos de la carne y la ayuda mutua. Cuando sin causa justa se evade esa obligación, se falta gravemente a la moral del matrimonio y a lo que se debe al otro esposo. Y que una cosa quede clara: esa obligación no es nomás de la esposa: es del marido también. De modo que desde este momento el autor buscará la "Carta de una Esposa" sobre este mismo tema, y la dará a conocer para poner de manifiesto así algunos de los muchos errores en que los maridos incurrimos. Seguramente la carta será mucho más larga.Por ahora quien esto escribe espera que, entre broma y veras, la carta que transcribió sirva para reflexión y contribuya a la felicidad de algunos, a fin de que sean como aquellos esposos que al llenar su solicitud de pasaporte, en el renglón donde decía "Sexo" pusieron de común acuerdo: "Muy bueno. Y a diario, gracias a Dios".Se encontraron dos militares en una calle neoyorquina. Ambos arrastraban el pie derecho al caminar. Le dice uno al otro: "Guerra del Golfo, 30 años atrás". Replica el otro: "30 metros atrás, popó de perro".Por AFA" Comentó una señora: 'Mi marido es de tres veces cada noche'".En efecto, dijo así,y el esposo confirmó:"Sí, son las veces que yome levanto a hacer pipí".