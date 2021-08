Qué decir ante un divorcio

DIVÁN / Josefina Leroux

en EL NORTE

P. Estimada Lic. Leroux: Buenas tardes y espero esté bien.



Le escribo para pedirle su orientación. Se trata de que mi aún esposa y yo estamos en trámites de divorcio.



Somos los mejores amigos y ésa es la causa de que le haya pedido yo el divorcio, busco amor y complicidad, no ser los mejores amigos.



Estamos en los mejores términos, coincidimos que lo más importante son los hijos (tenemos 3 de 19, 17 y 12 años).



Por cuestiones de trabajo vivo en otra ciudad diferente a donde viven mis hijos y mi esposa. El divorcio ya está en proceso en términos súper amigables y de mutuo acuerdo.



Mi preocupación es cómo decirles a mis hijos la decisión que hemos tomado. Siempre estoy en comunicación con ellos, aunque viva en otra parte.



Saludos.



R. Si ya viven separados es más fácil comunicar la formalización del fin de la pareja como tal. La edad de sus hijos también aumenta la facilidad de comunicar.



Podrían partir de su realidad, que la vida en pareja se ha normalizado a distancia y decir algo como que se han dado cuenta que quieren independizarse para continuar su camino por separado.



Algo muy importante es enfatizar que seguirán siendo una pareja de padres, que seguirán al pendiente de ellos, que no pueden darles detalles porque son problemas de pareja de adultos.



Es fundamental que les hagan saber cuánto los aman y no sólo se los hagan saber sino sentir acercándose a cada uno para escuchar que tienen que decir, cómo se sienten y que continúen al tanto de cada uno de sus hijos.



Los padres y madres son muy dados a tomar la palabra y olvidan que los menores tienen mucho que expresar.



También es básico mantener un frente común de autoridad para hacer cumplir las reglas y poner límites.



Algo común que sucede en las separaciones es la culpa sentida de los padres que tratan de aliviar con permisos y regalos a los hijos. Nada más perjudicial para ellos.



Les sugiero una terapia para asegurar que el proceso y posibles crisis sean tratadas con mucho cuidado.

Josefina Leroux es terapeuta sexual, de pareja y familia.

Autora de la columna Diván desde 1985.

Mención en el Premio Rosario Castellanos al periodismo 2000.

Profra. en la U.Iberoamericana.

Autora de los libros: Despertares, Cómo duele el Amor, Violeta y Juan Carlos dicen adiós a la cigüeña.

Coautora de YoSexual.com

Diplomada en Pensamiento Político Contemporáneo, por el Centro de Estudios de Política Comparada y la UANL.