San Cadilla

LLENO DE EXCUSAS





"Vamos a llenar de balones a los delanteros", fue una de las promesas más fuertes de Miguel Herrera cuando tomó a los Tigres, pero hasta ahora de lo que se ha llenado su equipo es de sus excusas.



Contra Toluca fue el árbitro: "Nos condicionó el partido" y anoche fueron todos, menos él, la culpa fue de la organización, de las casas, de los balones, del árbitro y lo más preocupante, de sus jugadores.



Eso de culpar a sus jugadores es para prender la señal de alerta porque ya hay muestras de calentura de sus jugadores, con expulsiones dentro de la cancha y con actitudes fuera de ella, y sus declaraciones de anoche no enfriarán para nada el ambiente, al contrario.



"Estamos dejando de luchar, correr y ellos no pararon. Hicieron su trabajo, aprovecharon nuestros errores. Si no hay intensidad, jugaré con los que sean intensos", dijo anoche.



Si algo hizo ayer su equipo fue correr, a lo loco, pero corrieron.



De su trabajo no dijo por qué se partió de nuevo el equipo, por qué no hubo media, por qué si se supone que los delanteros iban a estar llenos de balones fue hasta la mitad del segundo tiempo que se dio el primer remate de Charli.



Y se quejó del árbitro a pesar de que Luis Quiñones se la pasó cayéndose.



"Son torneos en los que el día de mañana esperemos se vayan organizando mejor, que sea ida y vuelta, vienes aquí a su merced, a sus casas, con sus balones, con sus árbitros, que no les gusta que los mexicanos ganen, este panameño siempre tiene algo en contra de los clubes mexicanos y Selección Mexicana".



Así tomó Herrera el primer fracaso de su gestión, el cual llegó muy pronto. Porque aunque no es torneo oficial, en la directiva de Tigres debe doler y mucho el papelón que hicieron anoche, y más por la idea que traen de que el equipo gane adeptos en Estados Unidos.



Quedar fuera de la Leagues Cup es tener dos partidos menos en suelo gringo y en la señal de TUDN.



Cayeron feo anoche y ya mucha gente les recordó el "no se vayan a caer, no se vayan a caer".







¿DOGHLAN A BGHAVOS?





Cuando les informé el viernes que Dorlan Pabon no podría ser registrado con Atlético Nacional por un pleito legal que trae el club verdolaga y que podría volver a México surgió la duda de si tendría que volver a Rayados, pero ayer la situación fue aclarada por el presi Duilio Davino.



"Dorlan no tiene ningún vínculo con el club, yo no he hablado con él, pero me enteré igual que ustedes que no pudo ser registrado, esperemos que se pueda arreglar lo más pronto posible su situación y que pueda encontrar un lugar donde participar", comentó Davino.



Y sí, a Rayados ya nada que ver, pero sí existe la posibilidad de que regrese a la Liga MX.



En estos días, Dorlan recibió una llamada de un viejo conocido.



"Doghlan, qué mal ghollo que no te pudieghon registghagh heghmano. Vente pagha acá, acá tienes tu lugagh, no es posible que te haya pasado esto, pegho desde que estabas en Ghayados te queghía y ahogha con más ghazón".



Esas palabras fueron del señor Ricardo Ferretti, quien quería llevarse a Dorlan a Bravos. Recordar que no fueron pocos los Clásicos en los que al terminar el partido Ricardo y Dorlan se iban de la cancha charlando. Y también recordar que el Juárez FC anda buscando sustituto para el lesionado Darío Lezcano.



Pabon le contestó que muchas gracias, que la idea era encontrar acomodo en Colombia, pero que gracias, pero no descartaba tomarle la palabra.



Y es que a Dorlan le gusta mucho Medallo (Medellín) y como que dejarlo para vivir en Ciudad Juárez, pues...







TODOS QUIEREN JUGAR





Rayados llevaba todo el verano presentando refuerzos, poco a poco fueron desfilando por la cancha del Estadio BBVA cada uno y ayer cerraron con Héctor Moreno y Érick Aguirre, quienes al igual que Joel Campbell, lo hicieron acompañados de su familia.



Esto no se veía antes y habla del perfil de refuerzos que llegaron a la Ciudad.



Lástima que por lesiones tardaremos en ver en acción justo a los dos que se presentaron ayer.



Pero aun sin ellos, la competencia por jugar está dura en La Raya, a juzgar por lo que me platicó el Judas Jugador.



"Todos saben que los puestos están peleados y nadie quiere perderse nada. Como viste, llegó Campbell y luego, luego, 'profe, estoy listo' y a jugar. Ahora lo mismo con Funes y Gallardo, 'profe, estamos puestos'. Y así fue también con los Olímpicos", me contó mi Judas.



"Así es que yo también tengo que meterle caña porque no nos podemos dormir en nuestros laureles".







CON TODO Y EL 'MATADOR'





Llegó el momento para TNT Sports, quienes ya presumen a su cuarteto de transmisiones para la Champions League.



Acuérdense que será en HBO Max donde pasarán los torneos del mejor futbol del mundo, arrancando hoy con la Supercopa de Europa entre el Chelsea, monarca de la Liga de Campeones, y el Villarreal, que alzó el trofeo de la Europa League.



Como host para los partidos se contará con la regiomontana Miroslava Montemayor, ex ESPN y quien le puso una pausa a su carrera, luego de contraer nupcias con Jorgealberto Hank Inzunza, dueño de los Xolos de Tijuana.



Marion Reimers no se fue sola de Fox Sports, porque resulta que Ricardo Murguía, quien la acompañaba en las narraciones de Laaa Chaaampions, también se suma al proyecto.



Y como nunca puede faltar un ex futbolista que cuente su experiencia y se invente palabras como "cuerpear", Luis "El Matador" Hernández hará las veces de analista de los partidos, así que dejará por un momentito el TikTok para analizar el futbol champagne.





