Viaja a Alemania desde tu mesa

Adentrarse en la gastronomía alemana se parece a entrar en un mundo de cuento, porque es fantástico que una cocina con tantas variantes sea capaz de mantener una personalidad propia.



Pensemos que sólo de salchichas, los alemanes cuentan más de mil 500 variedades. Al sur del País la cocina está influenciada por italianos, suizos y austriacos; al occidente tiene acento francés y al norte dominan los frutos del mar; con todo y eso el pueblo teutón tiene su lugar en la cocina mundial.



Debido a que de nuevo nos quedamos en casa, pedimos a Gretel's Restaurante Alemán nos enviaran platillos para ver si el mundo de cuentos visitaba nuestro hogar.



El menú es sencillo: entradas, 3 pastas, 3 Gulasch (platillo típico), milanesas, salchichas y postres.



Pedimos ambas entradas, que acertadamente proponen arenque en una y salmón en otra. La de salmón ahumado es bastante sencilla, pero de calidad, con ensalada y un Brezen con mantequilla.



Brezen es una palabra alemana que viene del latín "bracellus" brazo pequeño y se trata de un pan en forma de lazo, dijéramos como de brazos cruzados (sí, de allí vienen también los Pretzels) que los alemanes gustan a la mantequilla y los sirven salados o dulces y Gretel's los ofrece individuales.



El arenque resultó mucho más interesante y el detalle fino es localizar las notas del eneldo, ese sabor le da el toque de fantasía mágica al pescado y la manzana, que vienen en una salsa cremosa memorable por el altísimo contraste de sabor que presenta, sólo al combinarla con todo el resto surge la magia.



Las pastas son completamente distintas a lo que uno esperaría, pues son sólo comparsa del ingrediente principal: buen queso derretido en gran cantidad, y con algún elemento que aporte sabor potente, sea tocino o champiñones.



Si no te agrada el queso en cantidad en una pasta es difícil que disfrutes este estilo de la región de Suabia (en la Alta Baviera alemana), es decir, estilo Bávaro.



También pedimos las milanesas (Schnitzel), pero aquí descarta lo que nosotros usualmente sabemos, (incluso su origen es austriaco, no alemán) y Gretel's entrega un filete empanizado, pero a corte grueso y servido en cantidad más que generosa, acompañado, como mandan los cánones, con papas a la francesa y col Bávara. Aquí te recomendamos la Schnitzel a la Zíngara por su nota picante y divertida.



Es importante que consideres que los alemanes tradicionalmente no buscan tanta elaboración o artificio en su comida, más bien lo práctico y en cantidad generosa es la filosofía gastronómica que aportan.



Y ahora revelaremos lo que consideramos lo más interesante de Gretel's: no sólo son restaurante, también proponen productos artesanales alemanes, pregúntales abiertamente por los embutidos de la casa, por los platillos especiales y también por el buen pan casero tradicional que ofrecen a la venta.



Naturalmente hablar de salchichas alemanas es equivalente a conversar sobre cerveza germana, es imposible que falles con cualquiera que elijas, y aquí tienen la Thüringer (salchicha blanca), la imperdible Bratwurst, la Krakauer (a la paprika) y la Almwurst (la salchicha de los Alpes). La que pidas es garantía.



Nuestro postre fue el Pastel de Selva Negra que resultó muy cumplidor y ya que habíamos degustado cervezas oscuras (nuestras favoritas) y Weizen (trigueras) rematamos con la Hidromiel de la casa.



Alemania siempre hará falta a la mesa y nos complace que Gretel's envíe su propuesta envuelta en tradición, conocimiento de causa y sin ofensa a la billetera para una velada alemana completa.







GRETEL'S RESTAURANTE ALEMÁN



Privada Los Montes, 6512 Col. Moctezuma. Monterrey.



Tel. 812-968-6747





Alimentos * * * ½



Servicio * * * ½



Ambiente: no evaluado.







Especialidad: comida alemana



Servicio: muy bueno



Forma de pago: efectivo y tarjetas de crédito



Precios: accesibles



Horario: sábados y domingos de 12:30 a 19:30 horas.



Estacionamiento: En la calle.



Inicio de operaciones: desde 2016





¿QUÉ DEGUSTAR?







Ensalada de arenque $75 Salmón ahumado $90 Spätzle & tocino $135 Spätzle champiñones $145 Schnitzel al cazador $155 Schnitzel a la zíngara $155 Pastel selva negra $69 Pan de centeno $100 Brezen (pieza) $35

glothon@elnorte.com