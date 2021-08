DIVÁN / Josefina Leroux

en EL NORTE

2 min

ORGASMO FEMENINO





P. Josefina, ayer leí un tuit tuyo sobre el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Escribiste que antes de los años 70 más de la mitad de las mujeres no tenían orgasmo y que por eso no les gustaba tener relaciones sexuales, y me cayó un veintazo. Me imaginé yo teniendo sexo sin eyaculación, no me interesaría tenerlo, es obvio, pero no lo había pensado.



Yo tuve problemas sexuales con mi mujer de recién casados. Yo pensaba y le decía que era frígida porque nunca quería estar conmigo, pero nunca me preocupé por su placer, como para que hubiera querido tener intimidad conmigo. Ahora que somos mayores tenemos mejores relaciones sexuales, pero no por mí, ella es muy madura y siempre está dispuesta a aprender. La dejé de agredir y sola fue haciendo lo que necesitaba.



Gracias.







R. Qué gusto haber movido tu conciencia. Te felicito y también a tu esposa por haber resuelto su vinculación erótica.



Es común que los hombres se sientan muy orgullosos de su libido e ironicen con el poco interés de sus esposas. No se dan cuenta que mucho es porque son malos amantes y no les dan estímulos suficientes para excitarse. Si tienen aventuras con mujeres apasionadas es porque ellas han aprendido a disfrutar por sí mismas, pero muchas más se enfocan en complacer hombres, simplemente los adulan y fingen sus clímax.



Si un hombre quiere que su esposa o pareja llegue al orgasmo tiene que conocerla, saber qué le gusta y cómo le gusta. Las exigencias, las demandas, las burlas, los acosos no son eróticos.



Hice mi tesis de maestría sobre la expropiación cultural y familiar del placer femenino; hay una historia que reprimió a la mujer para evitar que gozara su sexualidad, amén de la consecuencia, los embarazos que estaban íntimamente relacionados con el acto sexual. Los esposos las veían como las madres de sus hijos y sólo se desahogaban en ellas.



Ellas no tenían tiempo de pensar en sí mismas, menos en su erotismo que estaba muy por debajo de la posibilidad de embarazarse.





La autora es terapeuta y orienta sobre problemas psicológicos o sexuales.



divan@josefinaleroux.com











Josefina Leroux es terapeuta sexual, de pareja y familia.

Autora de la columna Diván desde 1985.

Mención en el Premio Rosario Castellanos al periodismo 2000.

Profra. en la U.Iberoamericana.

Autora de los libros: Despertares, Cómo duele el Amor, Violeta y Juan Carlos dicen adiós a la cigüeña.

Coautora de YoSexual.com

Diplomada en Pensamiento Político Contemporáneo, por el Centro de Estudios de Política Comparada y la UANL.