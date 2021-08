ENTRE PICOS / El Alpinista

Gana tiempo Pedro 'Billetes'



· Nadie sabe a qué santo le reza, pero el que sigue sacándole la vuelta a la justicia es el Alcalde independiente de Ciénega de Flores, Pedro "Billetes" Casas.



Y es que cuando todo estaba listo para que hoy se desarrollara la audiencia de imputación donde se le señala por el delito de privación ilegal de la libertad, pues en campaña fue detenido por haber retenido en una quinta a simpatizantes del entonces candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia y ahora Edil electo, Miguel Quiroga, ésta fue suspendida.



Parece que la Fiscalía estatal no halla pruebas suficientes, porque cero y van tres veces audiencias suspendidas y ahora se pasó a septiembre.



Justicia no tan expedita.







Buscan que PT resurja otra vez



· Queriendo rescatar al Partido del Trabajo de las cenizas que quedaron después de la elección pasada donde no les fue nada bien y hasta perdieron el registro en el Estado, la Diputada local petista Guadalupe Rodríguez anda buscando figuras que los ayuden a ganar simpatías.



En sus oficinas del Poder Legislativo, la legisladora tuvo una encerrona con el ex candidato priista Patricio "Pato" Zambrano, que luego de ser petista en 2018, y con el PRI el 6 de junio, pero perdió.



Andan desesperados.







De Pesquería a las aulas



· Casi un mes antes de que arranque su gestión y se estrene como Alcalde de Pesquería, el panista Patricio Lozano tendrá que combinar su función con sus estudios.



Y es que el Edil anunció que arranca clases en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, incluso con clases presenciales.



Falta ver si puede con dos actividades pesadas al mismo tiempo.



El riesgo es que quede mal con una de ellas.







