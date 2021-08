Las cosas de don Melchor

LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO / Catón

en EL NORTE

Dice don Jesús Romero Flores, y dice bien, que el año de 1856 "... es famoso en nuestra historia por haberse definido en él, claramente, los dos bandos que durante los once años siguientes iban a contender en el campo de las armas y de la política...".



El triunfo de la llamada "revolución" de Ayutla, promovida por Floorencio Villarreal, Ignacio Comonfort y don Juan Alvarez contra Santa Anna puso en el candelero a los liberales puros. Su idea principal al ganar el poder fue sentar las bases legislativas para que los principios por los que ellos abogaban quedaran integrados indisolublemente al ser de la nación. Así, uno de sus propósitos fue convocar a un Congreso que diera al país una nueva Constitución. Esa ley magna sería, naturalmente, un código fincado en los principios del liberalismo.En realidad, la lucha dentro del constituyente no se dio tanto entre liberales y conservadores como entre liberales puros y liberales moderados. Los primeros eran partidarios de llevar hasta el último extremo las reformas que el partido liberal proponía; los moderados eran más bien de la idea de una reforma gradual que, reconociendo el ser y las costumbres del país, lo fuera llevando paulatinamente hacia eso que hoy llamaríamos "la modernidad".Ambos bandos, pues, se esforzaron en llegar al Congreso constituyente con el mayor número de diputados. Eso explica por qué algunos de los más connotados representantes de las dos facciones fueron postulados al mismo tiempo por varios estados. Ponciano Arriaga salió electo por seis; Valentín Gómez Farías y don Melchor Ocampo por tres; Guillermo Prieto y don Luis de la Rosa, por dos.Ocampo, caracterizado como uno de los más radicales entre los "puros", junto con Gómez Farías y don Benito Juárez, fue postulado por Michoacán, el estado de México y el Distrito Federal, que entonces se llamaba "el Distrito", a secas, pues no había otro. Al salir electo don Melchor escogió la representación por Michoacán, pues en él había nacido.De inmediato fue designado por su partido para formar parte de la Comisión redactora dl proyecto de Constitución. Las sesiones comenzaron en enero, y en marzo Ocampo quedó como presidente de la Cámara. No gozaba, sin embargo, de buena salud. Su temperamento era excesivamente nervioso; cualquier incidente le causaba grave desazón. Cuando estuvo desterrado en Nueva Orleans junto con Juárez, Arriaga y otros liberales a los que Santa Anna envió al exilio, sus compañeros evitaban darle las noticias que de México llegaban, pues lo ponían tan nervioso que le daban unas fuertes calenturas y debía guardar cama durante muchos días. Por el vuelo de la mosca se turbaba el señor Ocampo.En Michoacán tenía don Melchor una linda hacienda que se llamaba "Pomoca". Allá se fue a vivir, para buscar en los salutíferos aires del campo su perdida salud. Siguió sosteniendo activísima correspondencia -a veces hasta de dos o tres cartas en un mismo día- con su yerno, José María Mata, ardiente liberal como él. Por esas misivas se enteraba del curso que iban tomando los acontecimientos en el seno de la comisión redactora de la Constitución, y de todos los avatares de la política en la capital. Don José María le reseñaba las divisiones entre los liberales, y le decía cómo mientras éstos se empeñaban en mezquinas pugnas de política el bando conservador se iba fortaleciendo paulatinamente. Gracias a su yerno don Melchor Ocampo estaba tan informado de lo que sucedía en la ciudad de México como si no hubiera salido de ahí.