Miscelánea de Historias

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO



Realmente el Señor no quiso hacer al pavo real. Lo que sucedió es que se le cayeron unos botes de pinturas cuando el ave pasaba por ahí.



Por todas partes se andaba pavoneando el pavo. A la hora del alba desplegaba las plumas de su cola, y pensaba que el sol había salido para verlo.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

Cierto día llegó a la orilla de un lago y contempló su imagen reflejada en él. De inmediato fue en busca del Creador.-¡Gracias, Señor -le dijo conmovido- por haber creado el espejo especialmente para mí!El Señor escuchó aquello y meneó la cabeza. Dijo:-No sólo hice al pajarraco ése. Sin darme cuenta hice también la vanidad.¡Hasta mañana!..."... El hombre, cuya característica principal es la fuerza...".Me estaba yo casando, y don Cándido Casillas, oficial del Registro Civil, daba lectura a la Epístola de don Melchor Ocampo. Cuando dijo eso de la fuerza, característica principal del hombre, se oyeron entre los asistentes risitas contenidas. Porque sucede que entonces era yo un alfeñique que no llegaba a los 50 kilos de peso, más flaco que una buena intención y más desmedrado que la economía nacional.En los matrimonios civiles del ayer era obligada la lectura de esa Epístola. Quienes oficiaban la ceremonia se la sabían de memoria y la recitaban, más que leerla, con el tono aburrido de quien cumple un formulismo. Los circunstantes aguantaban la peroración -otra cosa no podían hacer- y aprovechaban el tiempo para pensar en asuntos muy diversos. "¡Qué vestido se puso Fulanita! Con ese escote a ver si no se le sale una pechuga". "El papá de la novia me debe dinero. ¿Será oportuno cobrarle hoy?".Ahora, por fortuna, ya nadie lee la farragosa carta del prócer liberal, obsoleta y anacrónica, que incita a la mujer a obedecer ciegamente a su marido, y propone otras ideas semejantes que en nuestros días no tienen ya razón de ser. Ciertamente la lectura de la tal Epístola jamás fue requisito necesario para perfeccionar el contrato de matrimonio, pero su lectura era usual. Ahora ya no. Las costumbres son expresión de cada tiempo, y en el actual no tienen ya vigencia los conceptos de esa carta.Tarde o temprano la Iglesia tendrá que cambiar también sus fórmulas en lo que se refiere al matrimonio. Ahora, por ejemplo, el desposado entrega las arras a su novia "como símbolo del cuidado que tendré de que no falte nada en nuestro hogar". Ella recibe las emblemáticas monedas y declara que las acepta como emblema del cuidado que tendrá para administrar bien el fruto del trabajo de su esposo. Pero sucede que ahora casi en todos los casos trabajan tanto el hombre como la mujer, y ni el hombre es el único proveedor ni la mujer está ya dedicada únicamente al cuidado del hogar. Cambian los tiempos, y con ellos han de cambiar también las fórmulas rituales.Una de las mejores cosas que con los nuevos tiempos han llegado es la supresión de esa arrogante superioridad del hombre sobre la mujer, actitud que hacía de ésta una especie de criada sin sueldo de su casa. Ciertamente es odioso también el feminismo trasnochado y agresivo que quiere hacer de la mujer otro hombre. Lo mejor es el acuerdo de hombre y mujer para lograr que su unión sea algo tan armonioso como una sonata para violín y piano de Beethoven, cuya belleza perdurable deriva del perfecto equilibrio entre los dos instrumentos, equilibrio por el cual ninguno de ellos se impone o predomina sobre el otro, sino ambos se vuelven uno solo y sirven a un propósito común.Acuerdo de los esposos... De eso precisamente trata la historietilla de aquel borrachito que acertó a estar en el atrio de una iglesia en el momento en que salían unos novios al término de su boda.-¡Arriba el novio! -gritaban unos.-¡Arriba la novia! -proclamaban otros.Con sabia filosofía sugirió el borrachín:-Dejen que ellos se acomoden como les dé la gana.Celiberia Sinvarón, madura señorita soltera, estaba dormida, y tenía un sueño. En el sueño vio que de pronto se abría la puerta de su recámara y entraba un hombre joven, alto, robusto y guapo. "-¡Cielos! -exclama en su sueño Celiberia dirigiéndose al muchacho-. ¿Qué me va usted a hacer? ¿Me va a robar? ¿Me va a violar? ¿Me va a matar?". En ese momento, y todavía soñando, la señorita Celiberia escuchó su propia voz que le decía: "-¡Pos tú escoge, indeja! ¡Es tu sueño!".Por AFA" Un ebrio le pidió a su esposa que le abriera la puerta de la casa. Le dijo que la iba a coger 'como a las lagartijas'".Palabras tan inspiradasla lograron convencer.Abrió entonces la mujer.¡y él la cogió a pedradas!