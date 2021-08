Pobreza

Karen Batres

en EL NORTE

3 min

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en la figura de su secretario ejecutivo, José Nabor Cruz Marcelo, abogó por una reforma fiscal para financiar la cobertura de programas asistenciales y revertir las carencias sociales que aumentaron entre 2018 y 2020 (EL NORTE, 7 agosto).



De acuerdo con las cifras que miden la pobreza, el descenso entre las personas afiliadas al Seguro Popular en 2018 y las que mostraron algún conocimiento acerca de su repuesto, el Insabi, fue del 15 por ciento.



En realidad, todo esto ya se sabía al hablar con la gente: que lamenta la desaparición del Seguro Popular y no está al tanto de cómo afiliarse al sustituto, reclama la falta de medicamentos en clínicas y hospitales del Seguro Social, la eliminación de las estancias infantiles, etc.



¿Qué se hace para reducir la pobreza en vez de aumentarla?



Según el economista Amartya Sen, uno de los primeros pasos es asegurar la salud de la población, cueste lo que cueste.



Según el Banco Mundial, el Centro para Progreso Norteamericano, el Proyecto Borgen, la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, Plan Canadá, y muchas otras fuentes confiables, la reducción de la pobreza depende del desarrollo económico que provee empleo, acceso a la salud, educación de calidad, fuentes limpias de agua y servicios municipales adecuados, y una serie de pasos específicos que distintos organismos proponen.



El Centro para Progreso Norteamericano propone, obvio, la creación de empleos, un aumento en el salario mínimo, vacaciones y discapacidad pagadas, horarios de trabajo ordenados sin cambios impredecibles, la inversión en cuidados infantiles de buena calidad y educación temprana.



Y el mensaje primordial: no hacer daño.



El Banco Mundial escribe que las innovaciones técnicas y organizacionales son, hoy en día, más fáciles que nunca de mover hacia áreas de mayor pobreza, pero la dificultad de hacerlo estriba en la ausencia de las instituciones que facilitan que los factores de progreso económico se traduzcan en una creación de empleo. O sea, los Gobiernos no crean las condiciones que promueven el desarrollo económico porque sus instituciones no proveen lo necesario.



Lo necesario incluirían créditos en impuestos, reducción de tramitología, reglamentos justos y razonables, seguridad legal y respeto de contratos, incentivos para investigación y productividad, respeto de la propiedad intelectual, incentivos para investigadores universitarios, apoyo para pequeños negocios, mejoría en infraestructura.



Según el Proyecto Borgen, los frenos en México para la reducción de la pobreza son una infraestructura deficiente, instituciones ineficientes y un exceso burocrático, la corrupción, una educación pobre, un mercado laboral ineficaz y un mercado negro vivo y coleando, y la falta de inversión en innovación.



El Coneval mide la pobreza mediante los derechos sociales y el bienestar económico, e identifica la pobreza como una carencia en los dos renglones. Su sitio web enfatiza que México es el primer país en introducir una medición multidimensional oficial de la pobreza, cuya importancia estriba en que la pobreza es un fenómeno mucho más complejo que una cuestión de ingresos.



Su labor mide rezago educacional, acceso a servicios de salud, acceso al seguro social, vivienda no adecuada y falta de espacio, insuficiencia de alimentos.



La información que ofrece su titular son datos. Datos reales, no fantasiosos. Son datos que alarman porque señalan un aumento en la pobreza, en parte por la pandemia y en parte por los males crónicos identificados por el Proyecto Borgen que van de mal en peor, aunados por gastos federales insensatos y actitudes que inspiran desconfianza en inversionistas.



No son otros datos. Son los datos.





kabatres@gmail.com