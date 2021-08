Fricasé / El Abogado del Pueblo

Aclarando amanece: no conocemos, ni de vista, al Dr. Gerardo Esquivel Hernández, Subgobernador del Banco de México.



Ni tampoco a su esposa, Graciela Márquez Colín, ex Secretaria de Economía.



Por ello podemos afirmar de manera objetiva que nos pareció completamente fuera de lugar el ataque personal que desde su púlpito mañanero le lanzó el miércoles el predicador que tenemos como Presidente.



Todo por hacerle ver al Señor Presidente que, de acuerdo con la LEY, un Derecho Especial de Giro que le extendió a México el Fondo Monetario Internacional por 12 mil millones de dólares no se puede emplear para pagar deuda, como el mandatario dijo que haría, sino sólo para fortalecer las reservas.



Esta precisión, que obviamente desconocía el Presidente, hizo que éste se molestara con Esquivel -a quien ÉL MISMO propuso para el BDM- y lo tildara de "ultratecnócrata".



Ello en lugar de agradecerle al doctor en Economía de El Colegio de México y Harvard, de 55 años de edad, hacerle saber algo que el Presidente ignoraba y que lo salvaba de hacer un papelón incómodo que, de concretarse, nos iba a contraponer con el FMI.



El tono y los adjetivos que le colgó el Presidente al Dr. Esquivel forman parte de una perorata muy extraña en la que -proyectando quizá su estado físico- tildó a sus "adversarios" de tener el corazón "endurecido".



En medicina cardiovascular eso puede referirse a la arterioesclerosis. ¿Acaso será ésta la condición cardiaca que afectó y afecta al Presidente?



Realmente lo desconocemos, pero lo importante para la vida nacional sigue siendo que el Presidente sea tan bravo que hasta a los suyos muerde.



Nos hace ruido que tengamos un Presidente que solo sabe repartir pura cachetada, que esté en pie de guerra constantemente, que le pegue al mártir una mañana sí y la siguiente igual, que no busque conciliar, sino dividir, que no valore la concordia, sino que se dedique -casi exclusivamente- a generar DISCORDIA.



No es conducente al progreso de México el que su Presidente viva permanentemente en riña con enemigos reales o inventados.



Siempre, pero siempre, con un tema de fondo que es una constante: "Yo soy BUENO y los que no están de acuerdo conmigo todos son malos".



Esta pose mesiánica a lo mejor puede servirle para mantener su popularidad entre el pueblo bueno y sabio, mas no contribuye ni un milímetro al avance material, político y social de México.



Habla mucho de la democracia el Presidente, pero ni la practica ni cree en ella, pues un demócrata escasamente puede conducirse de manera caprichosa buscando que SOLO SU OPINIÓN valga y que ninguna otra pueda expresarse.



Le encamiona extremadamente al Presidente que alguien discrepe de él, o le señale un error en su pensar o actuar.



Tal parece que solo quiere que SU VOLUNTAD se aplique, sin miramientos y sin chistar.



O sea que habla de la democracia, pero a la hora de conducirse no se apega a sus reglas de juego.



Las cuales, a juzgar por la evidencia, son las que él inventa y aplica solo a sus adversarios, nunca a sí mismo ni a sus seguidores, menos a sus hermanos, dos de ellos videograbados recibiendo efectivo para su campaña, siendo fecha que ni han sido investigados y menos juzgados.



Lo paradójico es que pueda el Presidente tildar de tener el "corazón duro" a quienes él desdeña, pero no considere que quien deja a los mexicanos SIN MEDICAMENTOS oncológicos, por ejemplo, y ni siquiera se inmuta, ES quien tiene el corazón duro.



Y si no es él, pues serán sus colaboradores, quienes por ineptitud o incapacidad desarmaron el Seguro Popular y es fecha que no han podido -o sabido- suplir cabalmente las funciones de éste.



Se necesita también "corazón duro" para no acelerar la vacunación y haber convertido a México en el país de más mortandad por contagio en el mundo: más de 8 por cada 100 infectados.



Ello como consecuencia de políticas públicas sanitarias, como no aplicar pruebas Covid masivamente o resistirse al principio a reconocer el grave peligro del contagio, recomendando en lugar de sana distancia el "dense abrazos".



Se considera a sí mismo el Presidente un hombre muy "cristiano", raro entonces que no reconozca caer redondo en la condenada práctica de "ver la paja en el ojo ajeno, mas no la viga en el propio".







