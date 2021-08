San Cadilla

¡AGUAS, 'PIOJO'!





"El 'Piojo' es el 'Piojo'", dijeron anoche en TUDN mientras se veía en el resumen de Seattle-Tigres que Miguel Herrera se encaró con un aficionado del Sounders al final del partido.



¿Cómo regañará el entrenador de Tigres a sus jugadores por las calenturas que han mostrado últimamente si él no pone el ejemplo?



Tal parece que Herrera no aprendió de las regañadas que le ponía Emilio Azcárraga cuando hacía papelones similares con el América.



Tan pronto se le olvidó que su salida de las Águilas fue después de encararse en la cancha con un auxiliar del LAFC y que el cese del Tri fue también por perder la cabeza con Martinolli.



¿Cada que pierda y un aficionado o alguien lo provoque va a reaccionar así?



Es cierto que durante sus 11 años con Tigres Ricardo Ferretti cometió varios actos así como el de Herrera en Seattle y se lo permitió la anterior directiva.



Los actuales dirigentes Mauricio Doehner y Mauricio Culebro ¿permitirán que suceda lo mismo con Miguel?







¿Y GIGNAC?





¿Alguien ha visto a Gignac?



No sólo no ha podido jugar un solo minuto con Tigres en la Era Herrera, primero por Selección y luego por lesión, ahora ni en redes lo vemos.



No pasaba un día sin que el francés se manifestara en sus historias de Instagram, ya sea llegando o saliendo de entrenar, realizando algún ejercicio o terapia en casa, pero desde que se lesionó poco o nada se supo de él.



Apareció en la cancha del Uni el día del partido del Santos y fue todo.



La noche del martes, por ejemplo, se le extrañó que no se manifestara en redes viendo el juego de Tigres contra Seattle cuando siempre lo hace en sus ausencias. Los vio desde Tokio con 16 horas de diferencia y ahora no se supo si los vio desde Santa Catarina en el mismo horario.



Esa ausencia seguramente se debe a lo que me platicó mi Judas Tigre Universitario.



"Gordo, no te ganches, sabes que de eso viven, olvídate crack, no tienes nada que demostrar y confirmar", le dijo Guido a Gignac después que se ganchó en Twitter por recibir críticas en la tele tras anunciarse la lesión que lo dejó fuera del partido contra el Santos y Seattle.



"Cuando le dijo eso Guido, Gignac asentó con la cabeza", me reveló el Tigre Universitario, al que bauticé así por su parecido con el luchador que hiciera época en las arenas de la Ciudad, cuando la lucha libre estaba en su mero mole.







EL VESTIDOR DE TIGRES





Mal ha comenzado la Era Herrera en Tigres.



"El Piojo" poco a poco se está dando cuenta de que tomó a un vestidor pesado, al cual ha tratado de amoldar a su manera, pero está batallando.



"Había o hay líderes que durante mucho tiempo fueron respetados, hasta de más, y ahora Miguel busca bajarle a eso de las jerarquías, pero los resultados no han ayudado a que no suba de temperatura el vestidor", me platicó mi Judas Sinérgico, quien anda siempre cerca del equipo.



"Lo que le falló en Seattle fue que le dejó la parte más importante que tenía este equipo a dos jugadores que no están para estos juegos; con todo respeto, pero el chavo Ayala no podía ser la bujía del equipo y Dueñas apenas está agarrando el ritmo de juego en los entrenamientos y ya lo puso de titular", me explicó el Judas.



"Quiere inyectarles ideas nuevas con los chavos, pero no se da cuenta que el equipo estaba acostumbrado a dosificarse con la larga posesión de balón y por eso no jugó Carioca y el sábado salió de cambio, porque para Miguel, Rafa pausa mucho el juego y él quiere centrocampistas de ida y vuelta", me siguió contando.



"A Guido lo está adelantando y es buena idea, pero atrás el equipo es vulnerable si Guido no está en donde acostumbraba y ahí lo está desajustando, la clave de este equipo era el equilibrio y eso es lo que menos se está viendo", me remató el Judas.



Así las cosas en el vestidor del Uni, donde los jugadores hablan y las paredes oyen.







'VASCO' SE SALE CON LA SUYA





Los Rayados calmaron las aguas, ganaron, no recibieron gol de visitante y anularon al campeón Cruz Azul... y fue al estilo "Vasco".



Esta vez sí se mantuvo la ventaja, el 1-0, y pudo ser 2-0 de no ser por el portero celeste Andrés Gudiño.



Anoche no hubo "errores burdos ni de bulto", dijo Javier Aguirre.



Aunque hubo decenas de aficionados que no pudieron festejar el triunfo, porque como no traían cubrebocas bien puesto, los sacaron del Estadio BBVA.







LA 'TORTA REGIA'





No se asusten, no son las tortas que Walter Gargano decía que pedía Antonio Mohamed y que nunca le comprobó. Esta torta es para bien.



El que anda muy emocionado y eso que aún no debuta con Rayados es Héctor Moreno. Anoche disfrutó por primera vez del ambiente del BBVA.



Eso era lo que faltaba porque su familia está encantada con la Ciudad y eso que han vivido en medio mundo, en Europa y Asia.



El tres veces mundialista viene dispuesto a triunfar y pues quizá se le haga eso de conseguir títulos con Rayados pues ya viene en camino una "torta regia" para él y su esposa, la española Irene Martínez.



El defensa será papá nuevamente y la familia crecerá. Ya tuvo una niña en España, otra en Qatar y ahora viene uno regio.



Enhorabuena y ojalá esa "torta regia" le traiga no sólo bendiciones a la familia, sino éxitos a su etapa con el Monterrey.





