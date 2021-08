Fricasé / El Abogado del Pueblo

¿A la Ortega?

EL NORTE

Para nadie pasa inadvertida la coincidencia o similitud entre la forma en la que el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, se quita del paso a sus opositores encarcelándolos, y el reciente episodio político mexicano en el que la FGR de AMLO saca del camino a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, y uno de sus más fuertes críticos y rivales para el 2024, amenazándolo con 30 años de cárcel.



No defendemos a Anaya y no conocemos las "pruebas", de manera que nos es imposible formular una opinión de si el caso en su contra es sólido o inventado.



Pero sí, no escapa a la atención, que dos socialistas -como Ortega y López- operen bajo la misma coincidencia: con Cortes sometidas a su voluntad, meten a la cárcel (o en el caso de Ortega, matan) a todo aquel que se les oponga.



Lo suyo no es convencer, es vencer.



Ortega es Presidente de Nicaragua desde el 2007 (y antes de 1985 a 1990) y quiere reelegirse.



De ahí, la necia insistencia de López en obligar al INE a organizarle el referéndum sobre revocación, para de ahí colgarse en sus siguientes pasos políticos que buscan eternizar en el poder a él y a su movimiento, a la Ortega, a la Chávez y Maduro, a la Castro, y otros héroes socialistas suyos.



Y si no puede reelegirse, AMLO pretende como mínimo dejar a sus más allegados en el cargo, como la Sheinbaum, Ebrard o incluso hay quienes piensan que su esposa, Beatriz Gutiérrez, podría ser su sucesora, tomando una página del manual de operaciones de los Kirchner en Argentina, otros de sus Chanocs.



Anaya lo critica, entonces Anaya es acusado de lavado, cohecho y asociación delictuosa con base en declaraciones de dos testigos protegidos de la FGR que pueden o no estar diciendo la verdad.



La figura del "testigo protegido", cuando menos en este País, no es usualmente confiable, ya que a cambio de una sentencia reducida frecuentemente le ponen harta crema a los tacos con el fin de complacer a sus juzgadores y al régimen al que sirven.



El mismo Anaya, en videos ampliamente difundidos en redes sociales, apunta hacia una gran paradoja: los hermanos del Presidente son videograbados recibiendo fajos de billetes, y a ellos ni los investigan, salen a relucir titipuchal de propiedades de Bartlett e Irma Eréndira Sandoval que no concuerdan con sus ingresos como servidores públicos y son rápidamente exonerados; pero Estados Unidos pide la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", y es liberado por orden presidencial.



Anaya afirma que AMLO es el Presidente más mentiroso de la historia, e inmediatamente lo quieren aprehender y entambar por 30 años.



Conclusión: como que no se puede confiar mucho en la justicia en este México dominado por los caprichos de un solo hombre, al que no se le puede dar la contra en nada porque se encabrita y desata contra el crítico toda su jauría de incondicionales.



Afirma AMLO que él no es revanchista, si no lo es mal que lo esconde, ya que por cada poro de su ser supura el CORAJE, la muina que le causa el hecho por él no olvidado ni perdonado de que cuando el FOXATO, durante la época de las PANpresidencias, él mismo fue "perseguido", pues fue DESAFORADO a causa de su comportamiento alcista (aunque Fox al final impidió acción penal contra él), y mucha gente a la que él hoy denuesta, incluyendo este medio, se opuso a tal medida por considerarla antidemocrática y violatoria de los derechos políticos de él.



Claro que hoy para él todo lo que huela a PAN es anatema, especialmente alguien como Anaya que con su crítica machaca fuerte la llaga por la que supura el Presidente: su marcada incongruencia de mostrarse muy indulgente con los que lo apoyan, entre ellos algunos capos del narcotráfico (seguimos sin saber los mexicanos qué transcurrió en la reciente visita presidencial SECRETA a la capital del narco en Sinaloa, Badiraguato, a la que no permitió acceso a los medios de información).



Seguramente algún día sabremos los mexicanos cuál es la verdad sobre el caso Anaya y cuál fue el propósito real de la opaca visita presidencial a Badiraguato, cuna de "El Chapo" y otros importantes capos, y donde aún vive la MAMÁ de éste y abuela de los liberados hijos de "El Chapo" que aún manejan su inmenso negocio a ciencia y paciencia del Gobierno mexicano.



De seguro, en algún futuro que esperamos sea cercano nos enteraremos los mexicanos, si es acaso cierto como apunta una DENUNCIA reciente del PRI, PAN y PRD ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que el NARCO mexicano tuvo INJERENCIA en la pasada contienda electoral a favor del partido triunfador (Morena) en las Gubernaturas de la costa Occidental y Norte de México, donde coincidentemente poseen los cárteles su mayor presencia y dominancia.



De pasada, y como prueba de lo viciado del proceso, los líderes de los partidos mencionados solicitan a la OEA revisar el HOSTIGAMIENTO permanente del Gobierno actual mexicano al INE, al TRIFE y a los MEDIOS de comunicación.



Lo dicho antes: hechos actuales demuestran que México no marcha por buen camino.





