Acoso familiar

P.- Josefina, he leído de acusaciones de acoso sexual de productores de cine, de maestros, de políticos pero no de familiares. Se puede denunciar a un marido por acoso. Yo enfermé de Covid el año pasado, no fui hospitalizada pero estuve delicada y todavía no me recupero totalmente. Mi marido no me cree que me siento mal y piensa que son pretextos para no tener relaciones. Se burla de mí, me dice cosas como pobrecita, ¿te sientes muy mal? Pero en un tono de burla. Me dice que si me siento bien para comer y para dormir, imagínate. No sólo no me siento bien de salud, tampoco se me antoja estar íntimamente con un ser que me agrede todo el tiempo. Cuando accedo acabo lastimada porque es muy rudo y grosero conmigo, él se excita diciéndome malas palabras, no entiende que eso me ofende.



¿Se puede denunciar a un marido por acosos sexual? Ya no me importan las consecuencias, mis hijas ya están grandes y me dicen que cómo tolero a su papá. Yo he sido tolerante por ellas, pero ya no puedo más.



Por favor oriéntame qué puedo hacer.



R.- Lo que describes se conoce como violencia íntima y sexual. Claro que puedes denunciar a un cónyuge que te acosa o te violenta, pero es importante que pidas asesoría legal para que estés consciente de las implicaciones. Si no se cumple una orden de un ministerio público para que se retire de casa o no se acerque por ejemplo, podría ser más violento hacia ti por venganza. Lo leemos a diario en los periódicos.



Quizás una separación o un divorcio en buenos términos sería una mejor opción. Cuando se plantea una separación a una pareja son importantes las palabras que se usan. No obstante, si él ofensor no quiere separarse, existe la opción del divorcio exprés por el que se presenta la parte interesada en un tribunal de lo familiar y pide el divorcio y listo. Tener a tus hijas de tu lado, es importante.



Te sugiero hacer una terapia psicológica para por lo pronto sentirte mejor e ir encontrando cauce de tus pensamientos y sentimientos.

Josefina Leroux es terapeuta sexual, de pareja y familia.

Autora de la columna Diván desde 1985.

Mención en el Premio Rosario Castellanos al periodismo 2000.

Profra. en la U.Iberoamericana.

Autora de los libros: Despertares, Cómo duele el Amor, Violeta y Juan Carlos dicen adiós a la cigüeña.

Coautora de YoSexual.com

Diplomada en Pensamiento Político Contemporáneo, por el Centro de Estudios de Política Comparada y la UANL.