El precio

Karen Batres

en EL NORTE

3 min 30 seg

El aprendizaje en los mamíferos se ha estudiado durante siglos. Es del conocimiento general que cuando se premia una conducta, esa conducta se presenta con mayor frecuencia.



La recompensa intermitente -a veces se premia, a veces no- tiende a alargar el tiempo en que una conducta se presenta porque la persona o el animal entiende que con cierta persistencia habrá recompensa.



El refuerzo negativo, usualmente confundido con el castigo, es cuando una conducta elimina una consecuencia o condición negativa. Por ejemplo, si una persona sabe que comer un alimento muy picoso o condimentado conducirá a una acidez terrible, y toma de antemano un antiácido para eliminar ese resultado, la conducta de tomar el medicamento aumenta para poder evitar la resaca estomacal.



¿Qué sucede cuando una conducta negativa o dañina para otros no recibe ni castigo ni refuerzo negativo? Obviamente, la conducta es premiada por el simple hecho de no sufrir consecuencias. Siendo así, se esperaría que la conducta aumente en frecuencia o se mantendría estable sin disminución.



Eso es justamente lo que sucede en la Facultad de Medicina de la UANL donde, una vez más, sale un caso de acoso sexual y el acosador recibe el premio de la no denuncia.



Investigando mediante entrevistas entre alumnas de otras facultades, se percata que la situación es semejante, pero, al parecer, menos agresiva. Una persona egresada de la Facultad de Veterinaria dijo que sí había acoso de parte de ciertos docentes en esa escuela pero un "no" es suficiente para meter freno.



Se puede especular, tal vez, que mucho depende del peso que tiene la carrera para cada persona: ¿se arriesga a perderla cuando el acosador amenace con represalias, o no?



Cada persona que no denuncia está colocándose en una indefensión total. Si el acosador procede de un acoso simple a una violación, ya sabe que su conducta fue premiada cuando el acoso anterior no fue denunciado. A la vez, la no denuncia promueve que otras serán los blancos de acosadores cuya conducta es recompensada con el silencio.



En el caso más reciente, la afectada (como en todos los casos) cree que el acosador es una persona en posición de poder, amenazando con destruir la carrera de la afectada (como en todos los casos). Y así ad infinitum.



En términos simples, hay dos tipos de acosadores: los que odian a las mujeres, y los que son sociópatas. No son iguales. Los hombres que odian a las mujeres cargan con resentimientos, humillaciones, rechazo, y un pasado lleno de infortunio. Los sociópatas no sienten empatía, no tienen remordimientos, y sólo responden al poder porque los valores morales les son ajenos. Estos últimos tienden a formar redes informales de acoso dentro de las cuales se protegen unos a otros dentro del ámbito laboral.



Los familiares de una afectada experimentan una rabia inmensurable. No pueden denunciar si la afectada no está de acuerdo, pero se quedan ellos con el dolor, la vergüenza, y furia de la víctima porque también son heridas las personas que la quieren.



La lentitud con que responden las instituciones, los pases de pecho, lo inconcluso de protocolos, lleva a algunos familiares a echar mano a la justicia rupestre. Como se dice folclóricamente, se encargan de darle "una calentadita" al acosador. Me imagino que el placer de hacerlo es enorme. Lo sería para mí.



Los acosadores que han cosechado esa justicia la pueden atribuir no sólo a su propia conducta, sino a las instituciones donde trabajan. Las instituciones prefieren que se rompa la cara de un acusado porque así evitan el desprestigio, el descubrimiento de las redes de acosadores adentro de la misma, y la publicidad resultante. Evitan los cambios sistémicos que necesitan realizar. Evitan pagar el precio de sus fallas y su corrupción.



Es hora de pasar factura.







kabatres@gmail.com