Pelean en MC la coordinación



· Tan pronto como esta semana la guerra por la coordinación de Movimiento Ciudadano en el Congreso local subirá de tono, pues es la fecha que se han impuesto internamente para definir al líder del rebaño naranja.



Por lo pronto desde ayer circulan voces que dicen que MC tiene la oportunidad de darle espacios a los nuevos liderazgos, como Eduardo Gaona, impulsado por el Gobernador electo, Samuel García.



Pero del otro lado siguen pujando por la ex panista Sandra Pámanes, apoyada por el Alcalde electo regio Luis Donaldo Colosio, pues aseguran que tiene experiencia, aunque venga de otro partido.



¡Hagan sus apuestas!







Arma San Pedro eventos públicos



· La Secretaría de Cultura y Educación de San Pedro, que encabeza Martha Eugenia Sañudo, ha armado conciertos, clases de yoga y hasta entrenamientos, promoviéndolos por redes sociales.



Aunque se atraviesa por la tercera ola de Covid-19, los eventos se realizan en parques y espacios al aire libre, lo que minimiza el riesgo de contagios y facilita el distanciamiento social, como lo recomiendan las autoridades sanitarias.



A minimizar los riesgos.







Va relevo en Hualahuises



· Dicen que el viernes se despejó el camino para que el Alcalde electo de Hualahuises, el priista José García Salce, pueda ir planeando ya la etapa de transición en este municipio.



Las reuniones habían sido postergadas porque todavía había juicios que interpuso el independiente Joel de León, pero aseguran que el viernes fueron desechados por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, por lo que ya no hay impedimento para que camine la transición municipal.



Aunque el independiente presumía traer abogados de peso en su defensa legal, de plano no le alcanzó para revertir los resultados electorales, por lo que tendrá que apechugar la derrota y prepararse para la siguiente contienda.



A ponerse a chambear.





