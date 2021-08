Las maldiciones

LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO / Catón

en EL NORTE

En su hacienda de Pomoca, en el estado de Michoacán, don Melchor Ocampo se enteró de un rumor que corría en la capital: las señoras de las asociaciones piadosas de la ciudad de México se presentarían en el recinto del Congreso y echarían alfalfa a los diputados que votaron en favor del artículo 15 del proyecto de Constitución, que postulaba la libertad religiosa y la tolerancia de cultos.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

A don José María Mata, yerno de don Melchor y prominente liberal, no lo calentaba ni el sol. Pensaba que la ausencia de Ocampo perjudicaba a la causa de los conservadores, engallados desde que lograron que el tal artículo 15 fuera desechado. Una y otra vez le encarecía en sus cartas la necesidad de que se hiciera presente en el Congreso. "... Si usted pudiera desprenderse durante veinte días o un mes para ayudarnos, no sólo en los trabajos públicos de la Constitución, sino en los esfuerzos que es preciso hacer para procurar la armonía con el gabinete y salvar la situación, me alegraría infinito. ¿Podrá usted hacerlo?...".Tardó en regresar don Melchor, tanto que cuando volvió sus enemigos comenzaron a llamarlo burlonamente con el mote de "el filósofo de Pomoca". Se presentó en el Congreso a principios de octubre, pocos días después de que el gobierno descubriera la conspiración de San Francisco. Encontró llena de agitación la ciudad de México. Por todas partes del país cundía la intranquilidad. Se acusaba al gobierno de enemigo de la Iglesia, y otra vez se escuchaba el grito de "-¡Religión o muerte!" que sirvió de lema a la revolución emprendida en Puebla por el cura de Zacapoaxtla. En Guerrero el coronel Diego Castrejón proclamó un nuevo Plan de Iguala por el cual se destituía de la presidencia a don Ignacio Comonfort y se nombraba presidente provisional a don Rómulo Díaz de la Vega, prominente miembro del partido conservador. Otros levantamientos similares fueron encabezados por el general Ignacio Rodríguez, el coronel José María Cobos y por un indio de pura raza otomí que luego desempeñaría un papel de gran importancia en nuestra historia: Tomás Mejía. De su destierro en los Estados Unidos regresó el coronel don Luis Osollo, pundonoroso militar que se había convertido en adalid de la religión católica, a la que consideraba amenazada por el gobierno de los liberales. El presidente de la República, Comonfort, supo que don Luis estaba pasando penurias en su destierro, hasta el punto en que a veces no tenía ni qué comer. Deseoso de atraerlo le mandó ofrecer una jugosa pensión. Con dignidad Osollo la rechazó. Al enterarse de que el malestar de la población contra el gobierno iba creciendo cada día regresó a México. Por un pequeño puerto de Tamaulipas que llevaba el nombre de Santa Anna entró disfrazado de marinero inglés. Como era joven, alto, rubio y de ojos azules, no tuvo problemas para internarse en el país.Uno de los más grandes conspiradores era el padre Francisco Xavier Miranda. Se dedicaba a recorrer los pueblos del estado de México incitando a la gente a la rebelión. Personaje digno de Pérez Galdós era este padre Miranda. Se disfrazaba con habilidad de gran histrión para librarse de la persecución de los agentes del gobierno, que en vano lo buscaban para aprisionarlo. Ya andaba vestido de arriero, ya de comerciante, ya de indio. Se pintaba las canas con corcho quemado, se pegaba barbas o bigotes. Así iba y venía convocando a la rebelión. Y la rebelión no tardó en encenderse.