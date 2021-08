MISCELÁNEA DE HISTORIAS / Catón

en EL NORTE

MIRADOR



Desde hace varios días traigo una duda teológica muy grande.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

Sucede que fui en mi camioneta a un paraje de la sierra. Cuando llegó la noche decidí volver. Estrecho era el camino, y puse la reversa para dar la vuelta. Algo me hizo frenar. Inquieto, bajé del vehículo y encendí una lámpara. Me había detenido justo a la orilla de un profundo barranco. Si hubiese retrocedido un poco más, habría caído en él. A la luz de la linterna vi un gusanito. De no frenar lo habría aplastado; el gusanito habría muerto aun antes que yo.Ahora me pregunto: ¿cuál ángel de la guarda hizo que yo me detuviera? ¿Mi ángel o el del gusanito? Porque los gusanitos deben tener también ángeles guardianes. Los merecen, al menos, más que yo. ¿Por cuál de los dos estoy con vida? ¿Por el ángel del hombre o por el ángel del gusano? Quién lo sabe. Una cosa, sin embargo, se me ocurrió pensar cuando venía de regreso: el misterioso amor de Dios abarca a todas sus criaturas y las hermana en un solo ser universal.¡Hasta mañana!...He aquí algunas espigas espigadas en literaturas del ayer.El cura José Miguel Guridi y Alcocer cuenta, lo que le sucedió con un caballo remiso. "... A no ser el camino tan frecuentado de gentes cuya risa no quería excitar, hubiera hecho lo que uno de mis discípulos en el viaje para sus grados. Desesperado de la flojera de su caballo se sentó en él al revés con la cara para las ancas, le levantó con la mano izquierda la cola y empuñando en la derecha un palito, le punzaba con él la parte más sensible hacia el nacimiento de los muslos, con lo que lo hacía andar ligeramente...".Cuenta don Victoriano Salido Álvarez que viajó de Guadalajara a la Ciudad de México por invitación de Rafael Reyes Spíndola, y que a los pocos días de llegado lo visitó "un jovenzuelo" que resulto ser Carlos Pereyra, quien le auguró poco tiempo al servicio de aquel editor, diciéndole que a él lo había despedido por haber publicado en su revista un artículo traducido sobre la Prensa Amarilla. "También yo fui cortejado, también abandoné mi posición en Monterrey (?). Y le juro que no aludí a él ni a sus periódicos".Tablada habla de un muchacho Martínez Rubio, "un alma blanca vestido de negro con la pobreza de un seminarista pálido, lampiño, con aire ingenuo, mirando a todos con esa conmovedora e impotente ternura que humedece los ojos de los perros; ser indefenso, desventurado e inocente que a nadie hizo mal sino a sí mismo. Podía vivir apenas de un ínfimo empleo en una escuela donde su apariencia de inocentón lo convirtieron en hazmerreír de la plébula escolapia. Tenía por habitación un oscuro tapanco en el mismo edificio escolar. Creo que allí murió. Por una aberración de su estado morboso llegó a no tomar como alimento sino pepitas de calabaza de esas que venden en las esquinas de los arrabales. Y me cuenta quien lo viera en sus posteriores días que el piso de su cuarto desaparecía bajo una espesa alfombra que formaron las cáscaras de las semillas al acumularse durante meses enteros...".Conmovedoras palabras de Enrique González Martínez sobre su esposa: "En el centro de mi existencia estaba la mujer adorable que durante 37 años se mantuvo pegada a mi corazón, abierto a ella de par en par. Nuestras vidas corrían juntas en un solo cauce con movimiento isócrono y hacia un mismo rumbo, sin que lograra saberse quién arrastraba a quién ni quién llamaba y quién respondía obediente a la dulce y misteriosa vocación. Nunca pude saber en aquel largo tránsito si era ella o era yo, si eran sus ojos o los míos los primeros en divisar el faro orientador que asomaba en la lejanía de la sombra. Cuando intervino la muerte y el ángel exterminador descargó su espada no sé cómo el árbol herido pudo quedar en pie".Todos estos escritores mexicanos de pasados tiempos nos cuentas cosas reales que parecen fantásticas historias sucedidas en tierras remotas a gente que no existió jamás.Un pedigüeño se acercó al elegante señor y le pidió con lamentosa voz: "Caballero: ¿podría usted regalarme 735 pesos para una taza de café?". "¡Truhan desvergonzado! -bufó el otro sin recordar su calidad de caballero-. ¡Bellaco inverecundo, desfachatado perillán! ¿Por ventura una taza de café cuesta 725 pesos?". "Ya sé que no, señor -responde el pordiosero humildemente-. El café cuesta 35 pesos. Pero las damas de la noche cobran 700 por una hora de amor, y la cafeína siempre me pone cachondón".Por AFA" Una señora no va nunca a la casa de su hija porque no soporta el olor de la loción que usa su yerno".De inmediato una legiónde yernos fueron en juntapara hacerle una pregunta:"¿De qué marca es tu loción?".