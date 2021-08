San Cadilla

en EL NORTE

5 min

LAS BARRAS DEL 'PIOJO'



Los tiempos han cambiado, pero parece que Miguel Herrera se quedó en el 2004 cuando llegó a dirigir a La Raya y cree que la afición regia, la de Tigres y Rayados, es la misma de aquellos años.



Pues no es así, "Piojo".



La cantaleta de echarle la culpa al árbitro, a la cancha, al calor, al frío o a los balones te va a durar muyyy poco, te lo aseguro.



Tigres y Rayados ya no son aquellos equipitos que se conformaban con ganar el Clásico, ni mucho menos esa afición que se contentaba con que su equipo clasificara.



Hoy, ambas aficiones, y sus directivas, quieren ver a sus equipos siendo el 1 y 2, mínimo entre los primeros 4, a pesar de todo y contra todo.



Así que ya ve pensando en ganar sí o sí porque tú mismo dijiste que no habría excusas... y hoy son las que han sobrado.







FLO ANDA MAL FÍSICAMENTE...



Que quede claro que no estoy diciendo que Florian Thauvin es un petardo, peeero mi Judas Sinérgico fue muy franco y no se anduvo por las ramas.



"Trae un fondo físico espantoso, su intensidad, bueno, no tiene intensidad, es malísima", me dijo mi Juditas, quien está muy cerca del refuerzo francés.



"A Florian se le tiene que llevar paso a pasito, pero la afición no creo que lo aguante porque él llegó como la figura de Tigres y del futbol mexicano y, la verdad, sólo está para jugar 20 minutos. Lo que viste en los Juegos Olímpicos es lo que va a dar en Tigres".



¡¡¡Bolas!!!







LA CONFESIÓN



Tras charlar con mi Sinérgico, éste me pidió que hablara con alguien de más altura y de inmediato tomé mi ¡Phone 12 Pro Max y le marqué a mi Judas Cemex, ése que está bien metido en las negociaciones, en lo deportivo y en lo administrativo.



¿Qué pasa con Thauvin, y no me refiero a su expulsión ni a su castigo, sino a que no se le ve nada?, le pregunté a mi Juditas, luego de intercambiar saludos.



"Mira, Sanca, a Florian hay que tenerle paciencia. Sé que me vas a decir que vino como figura, que gana 4.5 o 4.6 millones de dolares al año, que es el que más gana en México, más que Gignac (4.1 millones), y que debe de dar resultados desde ya", me contestó mi fiel informante.



Sin embargo, lo que me soltó antes de que me colgara me dio pie a buscar a mi Judas Europeo.



"Te voy a confesar algo: ¿sabes por qué no lo renovó el Marsella siendo campeón del mundo, campeón del mundo?, ¿no se te hace raro que el equipo haya dejado de ganar muuuchos euros en su venta?, ¿por qué si quedó libre ningún equipo de Europa lo quiso?, ¿tú te crees eso de que vino por amor a Tigres y a Gignac?", me afirmó mi Judas Cemex, quien tuvo que entrar a una junta y ya no pude hablar con él.



Síganle...







SEVILLA LO RECHAZÓ



Apenas colgué y le mandé un mensaje por WhatsApp a mi Judas Francés para que me contara si sabía algo más del refuerzo bomba de Ti-gue-res.



"Acá nadie quiso a Thauvin. Sé que hubo una oferta del Sevilla de España, pero los médicos dijeron que está mal de los tobillos, que en ese momento no estaba lesionado, pero era muy propenso a lesionarse, que era un riesgo contratarlo y decidieron no contratarlo", me aseguró mi Juditas.



"Le surgió la opción del Tigre mexicano (así me dijo) y, además de ser bien pagado, le gustó la aventura, además de que Gignac le habló bien de la Ciudad y del club".



Así está el novelón de "Flo", quien por cierto, hoy no juega por estar suspendido.







ANDAN RELAJADOS



La Raya vivió ayer un día tranquilo en El Barrial tras su triunfo en la "Conca" ante La Máquina, pero sobre todo por cómo se dio la victoria.



El técnico Javier Aguirre sabe que ganar es importante, pero a José González Ornelas, Pepe pa' la raza; Pedro Esquivel, "El Capi" pa' lo cuates, y compañía, también le interesan las formas, y ante Cruz Azul se ganó con autoridad.



"Los jefes están contentos por el juego de anoche, les gustó cómo jugó el equipo, cómo se paró en la cancha y aunque les faltó contundencia, saben que el Cruz Azul fue maniatado y no les iba a hacer daño nunca", me comentó mi Judas Barrialesco.



"Javier también anduvo más relajado en el entrenamiento, no hay duda que ganar ayuda y si se gana jugando bien, mejor. Todos andaban de buen humor y ya están bien metidos para jugar el sábado ante Pachuca en la Liga".



Síganle...







FUNES MORI ANDA...



¿Y Rogelio Funes Mori, cómo anda?, le pregunté a mi Juditas Jugador, quien convive tooodos los días con el plantel, incluido el cuerpo técnico.



"Rogelio anda un poco, no desesperado, pero sí ansioso, porque no cae ese gol y ya tiene muchos juegos que no anota, pero Javier (Aguirre) habla mucho con él y le pide calma, le dice que piense en el equipo y que pronto caerá el gol histórico de los Rayados", me aseguró mi compa.



"El 'Melli' no está obsesionado porque sabe que tarde o temprano caerá el gol 122, pero está preocupado porque no la mete, porque ya son muchos juegos sin anotar con Rayados y por eso a veces se desespera como ayer ante Cruz Azul que quería tirar desde donde fuera y no veía a su compañero que estaba en mejor ubicado".



Mi Juditas me dijo que Funes Mori trabajará horas extra en la definición, ya que los 786 minutos que tiene sin gol con el Monterrey, o sea 11 juegos oficiales, ya es para preocuparse.







Mail: sancadilla@elnorte.com



Twitter: @SancadillaNorte