Esta película no solo ya la vimos los mexicanos, sino que ya la vivimos también: ¡y es de terror!



Pocos años antes de 1987, el Gobierno mexicano era dueño de, y operaba, mil 155 empresas estatales.



Coincidentemente, eran éstos años de gran crisis económica y una INFLACIÓN en México del 159 por ciento anual.



Fue el Gobierno mexicano ACTOR económico principal en bancos, telefonía, aeropuertos, líneas aéreas, balnearios, hoteles, televisión, tabacaleras, acero, fertilizantes, equipos de soccer y muchísimas más empresas, todas quebradas, todas perdiendo dinero ajeno.



Sin duda este protagonismo estatista causó la enorme crisis que casi destruye a México.



El dinero de los mexicanos que despilfarraron provenía de los impuestos, cuotas y pagos, que nos sacaban a los causantes con tirabuzón nuestros gobernantes -ayer como hoy- de nuestras bolsas para que una burocracia dorada lo derrochara en caprichos.



Por esto, y muchas otras cosas más, es que debe considerarse como un gran error (u horror) el que la 4T pretenda ahora incursionar en la industria de la aviación lanzando una "Aerolínea del Bienestar".



¡Y esto precisamente cuando la industria aérea mexicana ha sido DEGRADADA a Categoría DOS, en lugar de UNO, lo cual impide que le autoricen nuevas rutas y expansión en el extranjero!



Viendo lo endiabladamente difícil que es este "negocio", aun para administradores muy capaces y sapientes, la idea de que un Gobierno como éste (en realidad cualquier Gobierno) con escasa capacidad de ejecución quiera hacerle al componelotodo suena absolutamente descabellada.



Consideren lo siguiente, amigos lectores: aquí mismo en nuestro México Mágico, de 1993 a la fecha QUEBRARON sonoramente VEINTICINCO aerolíneas.



Entre ellas Mexicana, la que pretende "salvar" ahora el Gobierno amlista, pero además otras como Aviacsa, Taesa, Aerocalifornia, Allegro, Alma, y ahora Interjet.



El inversionista más sapiente y exitoso en la historia de la humanidad, "El Oráculo de Omaha", Warren Buffett, solo ha perdido dinero una ocasión: ¡en aerolíneas!



Esta ha sido la única inversión fallida en la que Buffet arriesgó infructuosamente SU PROPIA LANA, no la lana ajena, que pertenece -en el caso de la aerolínea 4Teísta- a todos los mexicanos, por lo cual nuestro Gobierno no tiene derecho a gastar el dinero del pueblo tratando de echar a andar un negocio de alto riesgo y COMPLICADÍSIMO de operar.



No cuando ya está tirando a la basura enormes cantidades de dinero público en ELEFANTES BLANCOS como el Chuchú Maya, la Refinería de Dos Mil Bocas insaciables y los aeropuertos que por empalmados, pequeños e improvisados no detonarán el crecimiento aéreo esperado, dada la CUANTÍA de la inversión (mal) hecha, sobre todo si se le suma el CAPITAL DESPERDICIADO en la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.



Por si todo lo anterior fuese poco, falta considerar esto más: si lanza el Supremo Cuarto Politburó una Aerolínea Gubernamental ésta entraría en operación en un momento en el que el TRÁFICO AÉREO en México está en un DECLIVE masivo.



El boletaje vendido por las aerolíneas mexicanas el AÑO PASADO (2020) cayó un 51 por ciento (cincuenta y un por ciento) respecto al 2019: lo cual equivale a TREINTA Y CINCO MILLONES de PASAJEROS MENOS en comparación con el anterior año.



Con la industria aérea mexicana en crisis, ¡el proyecto gubernamental llega en el PEOR momento posible!



Sobre todo considerando que emplearán para ello el dinero de todos los mexicanos, y de pasada para competir DESLEALMENTE contra los mismos negocios que pagan vía cuotas exorbitantes el sistema aéreo mexicano y empleando para ello también los IMPUESTOS que sufragan los usuarios de las aerolíneas.



¡Ni KAFKA mismo podría inventar algo más absurdo y surrealista!



Al concretarse este irracional plan pasarían casi de inmediato varias cosas, entre ellas:



Se complicaría para México recuperar el Grado Uno de seguridad aérea, lo cual sin duda representa un FRENO al crecimiento de las aerolíneas mexicanas y les entrega una VENTAJA COMPETITIVA ENORME a las aerolíneas EXTRANJERAS, contra las que no podrían competir, y por lo tanto no sobrevivirían.



Las fuertísimas aerolíneas extranjeras, los gigantes de la aviación global: American, Delta, Lufthansa, British Airways, Air France, Etihad, Emirates, etcétera, se chuparían -cuando se recupere- el PASAJE mexicano, dejando a las nuestras solitas chiflando en la loma.



A estos monstruos de la aviación no puede regular ni frenar el Gobierno mexicano dadas las reglas del juego establecidas en diferentes convenios y en el T-MEC, por lo que nos tragarían vivos los extranjeros en un santiamén.



¡A lo mejor eso es lo que quiere la 4 Trasfoyeskaya!



¡A estas alturas ya no sabe uno a qué le tiran: si salvar a México o destruir a México!





