DIVÁN / Josefina Leroux

en EL NORTE

2 min

¿LOVE JUNKIE?



P. Josefina, siento que me muero sin mi pareja. La pandemia arruinó mi existencia, no me contagié, pero perdí al amor de mi vida. Se cansó de estar encerrado conmigo.



Nos fuimos a vivir juntos para trabajar desde casa y evitar contagiarnos. Yo pensé que me amaba, eso me decía, pero cambió de opinión y dice que soy dependiente, que estoy encima de él, que no lo dejo en paz.



No entiende que lo amo y que lo necesito muy cerca, necesito que sea más expresivo, más cariñoso, pero cuanto más le digo, parece que lo hace al revés.



Oriéntame para saber qué hago para retenerlo.



Gracias por tu ayuda.







R. La experiencia de amor ansioso puede provocar lo contrario a la reciprocidad. Se han investigado diferentes tipos de amor y se han asociado con las primeras experiencia de apego.



Las personas que tuvieron cuidados intermitentes al principio de su vida aprenden a estar ansiosas, no saben si una pareja dará satisfacción a sus necesidades afectivas.



Aunque tienen pareja pueden seguir siendo ansiosas, demasiado demostrativas y complacientes.



No sólo eso, también expresan estar necesitadas de amor y, como si sufrieran una adicción, demandan y están dispuestas a cualquier cosa con tal de ser amadas.



Estas personas pueden ser intensas y abrumar a su pareja, quien puede apartarse sin darse cuenta y como defensa, no por falta de amor al principio, para proteger su espacio individual. Aun en pareja, son importantes los límites entre las individualidades.



Para las personas adictas al amor (junkie lovers) es fundamental concienciar su ansiedad y trabajar en su autoconcepto, su estima y su independencia emocional.



Si te identificas, te sugiero no hacer algo para retenerlo, al contrario, respetar su distancia y libertad. Es lo conveniente para cuidar el vínculo amoroso.



Te sugiero dos libros: Love Junkie: A memoir, de Rachel Resnick, y Feeling good, de David D. Burns. El primero puede ayudarte a identificar conductas que practicas; el segundo es una guía para aprender cómo puedes hacerte cargo de tu propio bienestar.



Si no lees inglés, existen muchas plataformas que traducen textos en internet.



Sería importante hacer una terapia psicológica.





La autora es terapeuta y orienta sobre problemas psicológicos o sexuales.



divan@josefinaleroux.com











Josefina Leroux es terapeuta sexual, de pareja y familia.

Autora de la columna Diván desde 1985.

Mención en el Premio Rosario Castellanos al periodismo 2000.

Profra. en la U.Iberoamericana.

Autora de los libros: Despertares, Cómo duele el Amor, Violeta y Juan Carlos dicen adiós a la cigüeña.

Coautora de YoSexual.com

Diplomada en Pensamiento Político Contemporáneo, por el Centro de Estudios de Política Comparada y la UANL.