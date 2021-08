Sexo con otro hombre no te hace homosexual

DIVÁN / Josefina Leroux

en EL NORTE

P.-Josefina, no sé qué me pasa ni quién soy. Estoy muy confundido. Tomé de más en casa de un amigo y terminamos teniendo sexo.



Yo no me consideraba homosexual, todo lo contrario, me encantan las chavas y a mi amigo también. No entiendo que nos pasó. ¿¿Por qué me excité con mi amigo?? Estábamos viendo una serie hot y tomando cheves. Al terminar me fui sin decir nada. No pude dormir.



No lo puedo ver, he inventado mil cosas para no encontrarnos. Me da vergüenza.



No tengo novia pero ando quedando con una amiga que me encanta, tenemos mucha onda y no sé si contarle.



Qué me pasa, que hago para no sentirme mierda.



R.- Según la primera encuesta masiva sobre comportamiento sexual de Kinsey en los años cincuenta del siglo pasado, un tercio de hombres admitían haber tenido alguna experiencia sexual con otro hombre sin que fueran homosexuales. Entre jóvenes es común beber alcohol juntos, y si ven porno o contenidos eróticos es lógico que se exciten y puedan cruzar el límite de la amistad y desahogarse mutuamente. Esa experiencia no los hace homosexuales. La orientación homosexual es otra manifestación más profunda y permanente de atracción hacia personas del mismo sexo.



La vergüenza es un sentimiento aprendido sobre la exposición de haber hecho lo que te han enseñado como una conducta prohibida.



Es importante no etiquetarte.



Preguntas si lo comunicas a tu amiga. Una relación de pareja no implica que tengas que confesar todo lo que has hecho. Siempre debe haber un espacio para la propia privacidad, a menos que pudiera afectarle a ella esa experiencia, pero es tu decisión hasta dónde quieres compartir a una amiga o novia.



Te sugiero hacer una terapia para que te conozcas mejor y comprendas mejor lo que te sucedió y las implicaciones.

