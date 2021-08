Dominguero

Air Messi



Suena Sirius, el tema de The Alan Parsons Project, el mismo que adoptaron los Chicago Bulls para presentar a la dinastía creada por Michael Jordan, sólo que en esta ocasión es para darle la bienvenida a otra leyenda.



No estamos en el United Center ni son MJ, Scottie Pippen o Dennis Rodman los que acaban de saltar a la cancha.



Estamos en el Parque de los Príncipes a tope, lleno como en la época prepandemia, porque para ingresar se exigió que cada uno de los asistentes presentara su certificado de vacunación. Al menos, eso indicaba el protocolo.



Ubicados en un templete, en el campo ya están Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum y Sergio Ramos, los otros fichajes del verano a quienes recibieron con una ovación.



Sin embargo, no son ellos a los que la gente aguarda con impaciencia, por el que miles han sitiado por días cuanto lugar ha pisado el astro que el PSG atrapó como su refuerzo para la temporada.



De pronto, aparece el hombre del momento, el que puso a Barcelona, París, España, Francia, Argentina y al mundo entero de cabeza, cuando dejó el club del que nadie pensó que fuera a salir jamás.



"Leo", grita el anunciador, "Messi", responde el Parque de los Príncipes, la música sube de volumen, el argentino aparece y una multitud estalla en euforia y hasta sus nuevos compañeros aplauden, porque nadie es capaz de resistirse al momento.



Sonó Sirius cuando los Chicago Bulls se perfilaban a lograr un título de la NBA, uno de los seis que consiguieron en 8 años. Ahora suena Sirius como preámbulo de una temporada, que millones esperan termine con el PSG ganando la Champions.



Si no es así, seguramente habrá que hasta inventar palabras para explicar cómo este equipo no lo consiguió. Hoy, hoy, hoy, como diría Vicente Fox, no hay otro candidato a ganarla que no sea el conjunto parisino con Messi et ses amis.







Combo perfecto



Todo hace sentido en París, el combo parece perfecto. No jugó ayer, pero cuando Lionel Messi juegue con el PSG llevará en el pecho la figura de Air Jordan. Lo que se puede decir es poco sobre ese mix.



Jordan construyó su leyenda en el basquetbol y es para una mayoría el mejor basquetbolista que ha existido. Para muchos también es el mejor deportista de todos los tiempos, sin importar la disciplina de la que se trate.



Si existe un selecto grupo de futbolistas que pudieran comparar sus logros y trayectoria con MJ, entre ellos se debe incluir indudablemente a Messi. Y ahora, de alguna manera, sin que nadie lo imaginara, "jugarán juntos".



Y eso será para beneplácito del mismo Jordan, porque de cada playera del PSG que se venda él recibirá el 5 por ciento.



De hecho, en tan sólo el primer fin de semana, según reportan medios europeos, el PSG ha tenido ganancias por 120 millones de euros desde que empezaron a vender la playera. Es decir, Jordan ya se embolsó 6 millones en unos cuantos días y lo que faaalta.



Deportivamente, todos esperan que la llegada de Messi et ses amis, incluyendo a Neymar y Mbappé sea un éxito, pero comercialmente ya lo está siendo desde el día uno.



Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos y Messi llegaron por unos 80 millones de dólares, en total, y pensar que la Juventus gastó 100 nomás en Cristiano. Claaaro, luego pues hay que pagar los salarios, pero la mayoría llegaron libres.



Luego nomás falta calcular lo que van a vender de cualquier cantidad de productos. La novedad generará millones, si aparte cumplen con el pronóstico, no tendrán techo, el negocio será redondo.







El factor Ibai Llanos



La llegada de Messi al PSG se puede ver desde distintas aristas. Deportivamente se suma al equipo con la mejor alineación del mundo, comercialmente ya están generando dinero a montones y mediáticamente ha sido un fenómeno.



¿Cuántas cadenas de televisión se quedaron con las ganas de tener la primera entrevista con Messi? Tooodas.



Nadie lo tuvo más que el streamer Ibai Llanos, quien es conocido de Leo, gracias a la relación que empezó con el "Kun" Agüero a través de la plataforma Twitch. Llanos pasó de hablar de videojuegos a entrevistar en exclusiva a Messi.



Ooobvio, los periodistas deportivos pegaron el grito en el cielo, muchos heridos en el orgullo por no tener la entrevista, otros dándose de golpes porque no pudieron capitalizarla. En cambio, Llanos fue el que terminó "monetizando".



"Hay periodistas deportivos que piensan que he venido a quitarles el trabajo, que he venido a tocarles los cojones. Desde luego ésa no es mi intención, pero si me salen este tipo de oportunidades, como la de estar con Messi, no las voy a rechazar", declaró el mismo Ibai.



Llanos tiene 7 millones de suscriptores en Twitch y la exclusiva con Messi ya la han visto casi 3 millones en esa plataforma y casi 4 millones en YouTube.



Es como si acá nos enojarámos con Franco Escamilla porque tuvo a André-pierre Gignac en Tirando Bola, entrevista que, por cierto, tiene 6.7 millones de visualizaciones, o a Javier Aquino que tiene dos millones de vistas.



Por cierto, que el buen Franco se recupera ahora que se contagió con Covid-19. Aliviánate, compa.



Mejor que se pongan a jalar mis colegas que se quejaron.







