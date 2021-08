ENTRE PICOS / El Alpinista

en EL NORTE

2 min

Desatan bronca en el Congreso





· Las empleadas del Poder Legislativo están muy enchiladas con los Diputados locales porque aseguran que sólo a ellas les apretaron el cinturón en este trienio.



Y para muestra dicen que llevan dos años sin que les den uniformes, una prestación anual que tenían, además de que les retiraron el bono del Día de las Madres, del Día de la Secretaria, y de festejos y obsequios ya ni se acuerdan.



Con la excusa de la pandemia criticaron que a ellas les cortaron toda clase de incentivos, pero a la hora de darse los bonos, los legisladores se sirvieron con la cuchara grande.



Aseguran que el que metió tijera fue el presidente de la Cocri, el panista Carlos de la Fuente, que para desgracia de éstas se reeligió.



Malas noticias.







Molestan contagios





· Harto preocupados andan en el Tribunal de Justicia Administrativa, porque ya trascendieron varios casos de contagios, pero aseguran que desde la Presidencia que encabeza José Manuel Guajardo prefieren ocultar la información y no hacer muchas olas.



El malestar se elevó porque dicen que la semana pasada hubo una sesión de la Sala Superior y horas después se confirmó que uno de los secretarios que asistió a dicha reunión dio positivo, generando alarma, pero el caso se manejó con harto sigilo.



Cunde la alarma.







Magistrado en apuros





· Trabajadores del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la entidad acusaron al Magistrado Edmundo Adame Pérez de cargarles la mano con jornadas largas y hasta doble turno, para poder completar la chamba de su secretaria, Mayra Carrillo Trujillo, quien desde el año pasado no se presenta a laborar.



La susodicha no acude desde marzo del año pasado por embarazo y aunque desde hace meses dio a luz, no se ha reintegrado a sus labores, por lo que al resto del personal le han recetado jornadas de hasta 15 horas.



Se niegan a apechugar.





