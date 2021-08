MISCELÁNEA DE HISTORIAS / Catón

Aro Baltearo, monje del medioevo, se retiró a la Tebaida, y ahí pasó su vida en soledad. Se alimentaba de hierbas y raíces; bebía el agua que tras la lluvia quedaba en el hueco de las peñas.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

Diariamente lo acometían recias tentaciones. En sus deliquios veía mujeres que se acercaban a él tendiéndole los brazos y ofreciéndole sus carnosos labios para el beso. El eremita, a fin de no caer, se imponía severas mortificaciones: con ramas espinosas se flagelaba el cuerpo, al que consideraba bestia impura.Llegado a los 60 años de su edad murió Baltearo, y se vio en la presencia del Señor. Le dijo:-Resistí, Padre, las tentaciones que me envió el demonio. Merezco que me recibas en tu casa.-Las tentaciones que dices -habló Dios- no te las envió el demonio. Las puse Yo en ti, como llamado de la vida para cumplir la suprema misión de perpetuarla. Ésa es obra de amor de todas las criaturas. Te recibiré en mi casa, sí. Pero no porque lo merezcas, sino por mi amor; para salvarte de lo que tú llamas infierno, y que en verdad se llama soledad.¡Hasta mañana!...Uno de los más deliciosos libros que he leído lo escribió una prostituta. No hablo de ninguno de los que sacó a la luz Xaviera Hollander, moderna mesalina de "Playboy" y "Penthouse". Me refiero al que publicó allá por los cincuentas Polly Adler, dueña de la casa de mala nota más famosa en Nueva York.Ese libro tiene nombre muy sugestivo. Se llama: "Una casa no es un hogar". En él narra la autora su peregrinación por la difícil senda de la vida fácil. De ser pirujita pobre pasó en muy pocos años a ser madama rica, dueña de un lupanar de lujo, más de lujo aún que la aún recordada Quinta "Olguita" de Saltillo.Don Miguel de Cervantes Saavedra, quien era un hombre razonable, defendió los derechos de las putas y alcahuetas, y dijo que ninguna república bien concertada puede pasarse sin los útiles servicios de esas necesarísimas señoras. Acertaba el gran manco: ciertamente sin ellas se implantaría toda suerte de desórdenes sociales. Ahora no hay alcahuetas -ya no son necesarias-, pero creo que daifas siempre habrá, pues habrá siempre quien peque por la paga y quien pague por pecar. Ambas cosas están en la naturaleza humana, que es la menos natural de todas las naturalezas.Polly Adler conocía muy bien esa naturaleza, y en ese conocimiento fincó su fortuna. Sabía de la existencia de maridos cuyas mujeres ven al sexo como parte de sus labores domésticas, fatigosas y aburridas. Sabía de jóvenes solteros a quienes sus novias -vírgenes a medias- los dejan agarrar todo de la cerca, pero de la huerta nada, y los despachan al término de la cita rijosos y encendidos. Sabía de maduros señores que llegaban a Nueva York a la convención de plomeros, provenientes de aburridos villorrios como el que Sinclair Lewis describió en "Main Street", y que estaban dispuestos a gastarse sus ahorros de seis meses con tal de pasar un rato con una mujer que no fuera la suya.Todo eso sabía Polly Adler, y ocupó aquel "nicho" del mercado. Alquiló una vieja mansión decimonónica en un tranquilo barrio de vecinos a quienes la edad había hecho sabios, y por lo tanto tolerantes; sobornó a dos o tres funcionarios municipales y a algún inspector de policía; se consiguió los servicios de una docena de muchachas que quizá no sabían Las Tres Erres -reading, 'riting and 'rithmetic- (es decir, leer, escribir y aritmética), pero que sí sabían todo lo demás; contrató un buen cantinero a quien dotó de una muy bien surtida cava, y se puso a trabajar.Aquello fue un gran éxito. La casa era tranquila; jamás había escándalos ahí, pues la clientela era selecta. Se garantizaba una absoluta discreción: de esa casa, en donde entraban tantas cosas, no salía ninguna. En aquellos felices años no había sida, pero la sífilis era todavía una amenaza, lo mismo que la gonorrea y otros males ahora casi desaparecidos. Polly cuidaba la sanidad de sus muchachas con mayor esmero que el que una abadesa pone en la salud de sus novicias. Obtuvo los servicios de un par de reputados médicos de la buena sociedad a quienes pagaba sus servicios generosamente, a más de permitirles utilizar, sin costo, los servicios de la casa. Así los doctores eran, ante los otros clientes, la mejor garantía de la buena salud de las muchachas.Mañana seguiré hablando del benemérito establecimiento fundado por esa insigne dama, Polly Adler.Aussie Moutton, joven australiano de fuerte consistencia, viajó a Nueva York. Lo primero que hizo al desembarcar fue conseguirse una call girl. Cuando la tuvo en el cuarto del hotel procedió a sacar al corredor todos los muebles de la habitación, incluida la cama. Le pregunta con inquietud la sexoservidora: "¿Qué vas a hacer conmigo en esa habitación vacía?". "No lo sé exactamente, señora -responde Aussie-. Pero si la cosa con usted es igual que con un canguro, voy a necesitar todo el espacio disponible".Por AFA" China amplía sus mercados".Digamos con mucho orgulloque México hace lo mismo:aquí -lo dice Turismo-cada pueblo tiene el suyo.