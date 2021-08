ENTRE PICOS / El Alpinista

en EL NORTE

2 min

Pinta naranja Gloria Morales



· Una baja inesperada se dio ayer en la Dirección de Adquisiciones de San Pedro, pues su titular Gloria Morales, presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que asumió en todo el primer trienio independiente.



Sin decir agua va, la susodicha entregó su puesto en la Administración municipal y únicamente avisó que pronto la verán en las gestiones de Movimiento Ciudadano.



Pero, la susodicha comentó a sus allegados que aún analiza si le da el sí a la Administración estatal o a la municipal regia, ambas serán gobernadas por la ola naranja.



Cambio de barco.







Dan su premio a ex candidato



· Con eso de que el Alcalde electo de Monterrey Luis Donaldo Colosio ya anda en plena integración de su gabinete municipal, dicen que quien ya alcanzó hueso en esa Administración y se estrenará como funcionario es el ex candidato independiente a la Alcaldía regia Pako Sánchez.



Basta recordar que hace unos meses, tras ganar la contienda, el Edil electo naranja lo invitó a formar parte de su gabinete.



A sus colaboradores cercanos, el independiente ya les avisó que será el nuevo director de Concertación Social regio.



Anda encuerdado.







Anda Noé delicado



· Después de haberse contagiado por segunda vez de Covid hace un mes y estar delicado de salud, aseguran que desde ayer reapareció en las oficinas del Instituto de Movilidad, Noé Chávez.



El titular del Instituto que se reincorporó de inmediato tras la perder la contienda por la Alcaldía de Juárez, se contagió por segunda vez, pese a estar vacunado.



Pero, dicen que el ex candidato albiazul se dejó ver con un tanque de oxígeno auxiliándolo para ayudarle a respirar mientras despachaba en su oficina.



Como ya están en la recta final del sexenio y le tocará en los próximos días acudir a las reuniones de transición, decidió regresar para entregar dicha área.



Regreso obligado.





entrepicos@elnorte.com