MISCELÁNEA DE HISTORIAS / Catón

en EL NORTE

MIRADOR



-Abuelito: dinos una adivinanza.



¿Cuántas veces hemos oído los abuelos esa petición? He ahí una buena adivinanza.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

Sentado yo en el sillón, el corro de chiquillos a mis pies, les digo la adivinanza que me piden:"Mucho papel, y poquito;cuando nace está muy gordo,cuando muere está flaquito".Ellos le dan vueltas al asunto; debaten entre sí, y no hallan la contestación.Para que no se fatiguen más les doy la respuesta:-El almanaque.Y me explico que no la hayan sabido.A esa edad ¿qué saben ellos de almanaques?¡Hasta mañana!...Don Marcial hacía nieve. ¡Qué nieve hacía don Marcial! Los más sabrosos gelati napolitanos son, como reza la definición del agua, incoloros, inodoros e insípidos en comparanza con las nieves de don Marcial. Las preparaba de muchos sabores, entre ellos los tradicionales de fresa, vainilla y chocolate; pero a ellos añadía los de coco y nuez, mango y melón, y otros más peregrinos de guanábana, zapote, pistache, caramelo, mamey y -su opus magna- de pétalos de rosa.En su carrito ostentaba con orgullo don Marcial este letrero: "Nieves de autor". Declaraba que su producto pertenecía a la nueva cocina mexicana, y cuando le servía al cliente un helado de dos sabores afirmaba solemnemente que el tal helado era "de fusión".Don Marcial tenía un modo personalísimo de dar a conocer su presencia y pregonar su rica mercancía. Llevaba consigo una corneta, y soplaba en ella con la misma fuerza que debe haber empleado Josué para abatir las murallas de Jericó. La estridente nota, única y prolongada, que de esa corneta sacaba don Marcial era seña inequívoca de su llegada al barrio o la colonia, y al conjuro de aquella trompetería salían los chiquillos de sus casas e iban tras él, como fueron tras el flautista los de Hamelin.Ahora cambio de personaje para hablar de la señorita Chagua. Era, según su título designa, señorita, quiero decir doncella, virgen, célibe. Ya que no pudo hallar borracho qué desvestir se dedicó en cuerpo y alma a vestir santos. Muy de iglesia era, de misa y comunión diaria, como antes se decía. Asistente obligada a triduos, octavarios, novenarios y demás similares devociones, hizo del templo su segundo hogar, y de su casa una segunda iglesia.Impoluta como el cristal era la vida de la señorita Chagua. Aun las lenguas más filosas se detenían frente al amurallado castillo de su integérrima virtud. Sus amigas la tildaban de aburrida, pues nunca daba qué decir. Ella, sin embargo, se juzgaba muy grande pecadora: había leído en algún devocionario que todos los santos y santas se veían a sí mismos como basura humana indigna de presentarse a los ojos del Señor. Escrúpulos de conciencia numerosos atormentaban a la señorita Chagua, y con ellos fatigaba a su padre confesor, un jesuita casuístico y ceñudo. Día hubo en que pidió tres veces el sacramento de la reconciliación, temerosa de morir de repente e ir a la eternal condena por una culpa que a ella le parecía enorme y que no llegaba siquiera a leve falta de educación.Ahora bien: ¿por qué aparecen juntos en esta relación dos personajes tan disímbolos como la señorita Chagua y el nevero don Marcial? Desde luego ambos son hijos de Dios, y eso establece entre ambos un inmediato parentesco. Pero no es ésa la única razón de que aquí salgan los dos juntos. Otra hay más poderosa, de mayor sustancia y entidad. Mañana, si no dispone otra cosa el Padre de don Marcial y de la señorita Chagua -y mío-, haré el relato del acontecimiento que condujo al nevero y la beata a figurar unidos en el mismo cuadro, éste que con tan poca maña y tan mañosamente estoy pintando. (Seguirá).Una muchacha tuvo un novio al que quiso mucho, tanto que se hizo tatuar en una parte del busto su retrato. Perdió con él y se enamoró de otro hombre, cuyo retrato hizo tatuar en la otra parte del busto. También con ese hombre se disgustó. Finalmente conoció a otro que se casó con ella. La noche de bodas la muchacha le dice a su marido: "-Tengo algo que confesarte". Se descubre el busto, le muestra el doble retrato de los novios y le cuenta la historia de los tatuajes. Dice el novio: "-Francamente ahora me molesta eso. Pero dentro de algunos años me consolaré viéndoles a esos caones las caras largas y caídas".Por AFA"... Imprescindible fomentar el ahorro, dicen funcionarios bancarios...".Resulta cásico engorroeso de recomendarque se fomente el ahorrocuando nadie puede ahorrar.