San Cadilla

MOLESTA MADRUGUETE



Esto no es un "yo creo", es un "así es".



No tengo la menor duda de quién manda en Tigres... aunque al menos ayer me quedó claro el peso que tiene André-pierre Gignac en la institución felina.



Anoche me topé a mi Judas Sampetrino y me comentó que el francés le pidió al Club hace unos días no decir nada de su lesión, que no se hiciera pública, que le diera tiempo para ver si se alivianaba y se reincorporaba al equipo.



Y Ti-gue-res le hizo caso.



Con lo que no contaba la gente del presi Mauricio Culebro es que Gignac se brincó las trancas ayer y publicó su lesión en Instagram cuando Tigres apenas estaba preparando el comunicado.



Esta actitud no cayó nada bien en la directiva auriazul ni en las altas esferas.



"Lo de Gignac viene desde la semana pasada, pero nos pidió no informar nada de su lesión, de hecho hoy (ayer) habíamos quedado de que Tigres iba a sacar un comunicado, pero no se siguieron los canales indicados y, pues, qué le vamos a hacer", me platicó mi Juditas.



"Lo que sí te digo es que eso (publicar en su Instagram personal su lesión) no cayó bien en el Club ni más arriba porque por eso la institución tiene canales para comunicar".



Pero como que ya después de más de una semana de no aparecer en redes, André ya no se quedó con las ganas.



"Y peor, porque se volvió a ganchar, ya viste", me dijo el Judas.



Antes se lo pasaban, pero ahora...



Síganle... bueno, no, mejor mañana. Sirve que saco más sopa.







NO CABÍA EN EL VESTIDOR



Y siguiendo con los máximos goleadores en la historia del futbol regiomontano vamos con Rogelio Gabriel Funes Mori.



El sábado en la noche la puerta del vestidor de Rayados en el Estadio BBVA le parecía chica al "Mellizo" a juzgar por le emoción que no le cabía en el pecho.



La fiesta esperada por fin se pudo realizar en la intimidad del vestuario, luego de que lo lanzaron por los aires del "Gigante de Acero".



Ahí adentro le sobraron felicitaciones al delantero argentino por convertirse en el máximo goleador histórico del glorioso Club de Futbol Monterrey superando al monstruo del gol Humberto Suazo.



"Aquí en el vestidor estaba el presi Duilio Davino, el vicepresidente Pedro Esquivel ('El Capi', pa' la raza), le dirigieron unas palabras, el profe (Aguirre) habló con el grupo, con él y pues le dieron su camisa con el 122, andaba feliz el "Melli", me dijo mi Judas Jugador.



"La verdad sí andaba presionado Funes, pero vas a ver, ya con esto se va a soltar".







¿BRONCE DESAIRADO?



Ya sé que hay prioridades y que el Covid no cede, pero a las autoridades del deporte en Nuevo León y al Gobierno del Estado se les ha pelado gacho hacerle un reconocimiento público al único medallista regio en Tokio 2020.



Es entendible que por la pandemia no reciban a Carlos Rodríguez e incluso que no le den los apoyos económicos que regularmente reciben los atletas de Nuevo León que ganan medalla en Juegos Olímpicos. Peeerooo...



"Entiendo que hay prioridades, como atender el tema de la pandemia del Covid-19, sin embargo, los logros deportivos dan esperanza e ilusión en momentos difíciles y no sé porque no le han hecho nada a Charly, como si tuviéramos muchos medallistas en la historia o fuera algo normal", me dijo mi Judas Cantera, pero no de Rayados, sino del Palacio Estatal que tengo aquí de vecino en la Macro.



"El bronce que ganó Charly con México en el futbol es apenas la sexta medalla para Nuevo León en toda la historia de las Olimpiadas y creo que cuidando que se cumplan los protocolos y todo eso, claro que se le puede hacer algo. Es uno nada más, porque César Montes es sonorense. Sólo es que se coordinen con Rayados, que ha tenido bastantitos partidos y se programen, pero en fin, al parecer no han reaccionado. Aún están a tiempo".



Ojalá y las autoridades de perdido le echen una llamadita a Charly y no sigan sacando el cobre.







LEAGUES CUP XL



Ya que vimos la semana pasada los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2021, les cuento que en las oficinas de la MLS, en Nueva York, ya se cocina un proyecto para que este torneo sea más grande.



Mi Judas Big Apple (Gran Manzano pa' los que no mascan ni mais de inglés) me contó que el éxito que ha tenido esta competencia entre clubes de la Major League Soccer y de la Liga MX en los estadios estadounidenses con buenas entradas, tiene a la MLS con ganas de más.



Y es que la Liga gringa ya le propuso a la MX que para la próxima edición no sean solamente 4 clubes de cada campeonato, sino que haya más invitados. Total espacio hay, ante la ausencia de la Copa MX y sus pobres entradas.



Es una idea todavía, pero pronto podremos ver un Mazatlán FC vs. Nashville SC.



Y aquí no pasa por la calidad de los clubes, sino por la cantidad de dólares que generen en taquillas.



Para que hagan cuentas, en los cuatro partidos de Cuartos de Final jugados en Estados Unidos, que involucraron a León, Pumas, Tigres y Santos y a Seattle, Kansas City, Nueva York y Orlando, de la MLS llevaron a las tribunas a 13 mil 500 aficionados en promedio por partido, todos con boletito pagado en dólares; pero además, 700 mil aficionados le prendieron a la tele para ver a todos los mexicanos, menos Tigres, pasar a Semis, lo cual implica una buena venta de publicidad para las cadenas que transmiten el torneo.





